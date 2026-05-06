Cuenta cómo la humillaron buscando trabajo en México por ser cubana: “Sentí que se me oprimía el pecho”

Una joven cubana identificada en TikTok como Day (@dayamelia11) relató en un video publicado el 10 de abril cómo fue discriminada durante su búsqueda de empleo en México, únicamente por su nacionalidad.

«Me humillaron buscando un trabajo solamente porque soy cubana», dice la joven al inicio de su testimonio de poco más de tres minutos, que acumuló más de 10,100 vistas y 529 likes.

Day explica que todo comenzó en Cuba, donde perdió su trabajo de forma repentina: «Salí de un lugar donde ya no habían puertas abiertas, el trabajo cerró así sin avisar, como cuando se apaga una luz y te quedas a oscuras».

Con esa situación a cuestas, emigró a México con la esperanza de salir adelante, pero pronto se topó con la discriminación.

Durante una entrevista de trabajo, un empleador le preguntó si era cubana, y la joven fue contundente al describir el tono: «Eres cubana me preguntaron, y créeme que no fue curiosidad, sino fue juicio».

«Sentí que se me oprimía el pecho, pero las palabras no dolieron tanto sino la forma, esa forma que te hace sentir menos», relató.

Aun así, Day no cedió ante la humillación: «Salí de ahí con los ojos llenos de lágrimas pero con la dignidad bien agarrada de la mano».

El testimonio de esta cubana refleja una realidad que enfrentan miles de migrantes en México: según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2022), el 28.8% de la población migrante en ese país ha experimentado discriminación, y el 56.4% considera que sus derechos no son respetados.

En ciudades como Tapachula, la situación es especialmente dura. Brian Balcón, organizador de la caravana migrante de octubre de 2025, lo resumió así: «No se puede vivir porque hay mucha xenofobia, no hay empleo y los trabajos que dan son de hasta 12 horas por 150 pesos al día».

Esa caravana, en la que entre 1,200 y 1,500 migrantes cubanos marcharon desde Tapachula hacia Ciudad de México, fue una respuesta directa a esas condiciones de xenofobia y miseria laboral.

El contexto migratorio también pesa: desde enero de 2025, la cancelación del programa CBP One y el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump empujaron a cada vez más cubanos a elegir México como destino final en lugar de seguir hacia el norte.

Pero el relato de Day no termina en la derrota. Siguió buscando hasta encontrar un empleador diferente: «Llegó un lugar donde no me preguntaron de dónde venía sino qué sabía hacer, donde no vieron mi nacionalidad como un defecto sino como parte de mi historia».

Otras cubanas han compartido experiencias similares de superación en México, donde el rechazo inicial no impidió que encontraran su camino.

Day cerró su video con un mensaje directo a quienes viven situaciones parecidas: «Ser cubano es llevar fuerzas en el alma, es saber levantarse aunque todo se caiga», y añadió que el rechazo puede convertirse en orientación: «A veces el rechazo no es una pérdida, es dirección».