Periodista oficialista advierte que Trump y Marco Rubio “se traen algo” para el 20 de mayo

El periodista oficialista cubano Jorge Legañoa advirtió este miércoles en Canal Caribe que la administración Trump y el secretario de Estado Marco Rubio podrían tener algo preparado para el 20 de mayo, fecha que Washington ha querido cargar de simbolismo político respecto al futuro de Cuba.

«Si esta orden ejecutiva y sus medidas inhumanas fue el regalo de la administración Trump y el secretario Rubio por el primero de mayo, habrá que ver qué se tienen entre manos para el 20 de mayo que históricamente han querido vender como la fecha que cambió el destino de Cuba. Lo dejo ahí», declaró Legañoa en su análisis para Canal Caribe.

La advertencia del comentarista estatal llegó un día después de que Rubio posara junto al general Francis Donovan, nuevo jefe del Comando Sur, con un mapa de Cuba de fondo durante la Conferencia de Jefes de Misión 2026 celebrada en Doral, Florida.

El propio Rubio admitió en rueda de prensa que la reunión con el Comando Sur «tenía que ver algo con Cuba», aunque se negó a revelar el contenido de lo tratado. La foto de Rubio frente al mapa de Cuba generó una amplia reacción internacional.

Legañoa también respondió a las declaraciones de Rubio en la Casa Blanca, donde el secretario de Estado negó la existencia de un embargo petrolero y atribuyó la crisis energética cubana al fin de los subsidios venezolanos. «El único bloqueo que ha ocurrido es que los venezolanos decidieron que ya no les van a regalar petróleo gratis», dijo Rubio, quien desmontó la narrativa del régimen sobre el embargo.

El periodista oficialista rechazó esa versión y señaló que en cuatro meses solo un barco de combustible ha tocado puerto cubano, lo que ha derivado en apagones prolongados, más de 50,000 cubanos en espera de cirugía y escasez de gas licuado para cocinar.

Legañoa calificó la segunda orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo como «un bloqueo al cubo», por su carácter extraterritorial y la posibilidad de congelar activos de empresarios extranjeros con vínculos comerciales con Cuba sin notificación previa. La orden ejecutiva bloquea todos los bienes vinculados al régimen e impacta sectores como energía, minería, banca, salud y trabajo social.

Esa medida se suma a la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero, que declaró a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde enero de 2025, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra la isla e interceptado al menos siete tanqueros petroleros con destino a Cuba.

El abogado de inmigración Willy Allen también señaló el 20 de mayo como posible fecha para grandes esperanzas de cambios en Cuba, en línea con las especulaciones sobre planes de la administración estadounidense para esa jornada.

El 20 de mayo de 1902 marca el nacimiento oficial de la República de Cuba con la toma de posesión de Tomás Estrada Palma como primer presidente electo, una fecha que figuras como Rubio y Mario Díaz-Balart han utilizado históricamente para hacer declaraciones sobre la libertad del pueblo cubano.

Legañoa cerró su intervención con una conclusión que, paradójicamente, resume el estado de ánimo de muchos cubanos ante la escalada de presión: «Nada bueno o positivo para el pueblo cubano se podrá esperar», aunque el comentarista lo dijo en referencia a las acciones de Washington, no a las del régimen que defiende. Rubio, por su parte, ya había lanzado un mensaje más directo: «Las cosas van a cambiar».