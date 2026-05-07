Cubanos usan aceite como combustible en un tractor ante la escasez de diésel

Un video publicado en Facebook por el usuario Elier Ramos muestra a un grupo de cubanos vertiendo aceite directamente en el motor de un tractor para hacerlo funcionar, ante la imposibilidad de conseguir diésel en la isla. Las imágenes, que se han vuelto virales esta semana, ilustran con crudeza el nivel de desesperación que enfrenta el campo cubano.

En la grabación, el narrador alienta a sus compañeros mientras uno de ellos —al que llaman «el Fena»— echa el aceite al motor: «Vamos muchachos, ahí está el Fena echando el aceite. Echa. Que vea que no agujas. Vamos por la tercera caja». Al final del clip, la frase lo resume todo: «Vamos a matar combustible, vamos a matar combustible», en referencia a sustituir el diésel convencional que simplemente no existe.

El caso no es aislado. Otros cubanos han viralizado experiencias similares: el agricultor Juan José Martínez Serrat adaptó su tractor para funcionar con aceite vegetal de cocina usado, y una familia identificada como @el_paisus compartió un proceso idéntico. Antes, un cubano hizo funcionar su auto con carbón vegetal mediante gasificación, caso que llegó a ser cubierto por Reuters.

Desde el punto de vista técnico, el aceite vegetal puro presenta riesgos serios para los motores diésel modernos: mayor viscosidad, acumulación de depósitos de carbón y daños a los inyectores. Sin embargo, los motores más antiguos y robustos —precisamente los que predominan en el envejecido parque de maquinaria agrícola cubana— toleran mejor este tipo de adaptaciones de emergencia.

La raíz del problema es la crisis de combustible más grave que ha vivido Cuba en décadas. El litro de diésel en el mercado negro se cotiza entre 1,500 y 3,000 pesos cubanos, precios inaccesibles para la mayoría de los productores. Según datos del primer trimestre de 2026, el 96.4% de las 9,236 microempresas agropecuarias registradas en la isla enfrenta restricciones severas por falta de combustible. Los campesinos cubanos intercambian comida por diésel para poder continuar operaciones, según el Food Monitor Program.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó en marzo de 2026 que la falta de diésel impide cosechar cultivos ya sembrados en Cuba, lo que constituye una emergencia humanitaria.

El colapso energético tiene causas estructurales directas. Cuba pasó de recibir 105,000 barriles diarios de petróleo venezolano en 2012 a menos de 30,000 en 2025. El fin del petróleo venezolano golpea con fuerza a toda la economía cubana, y la situación se agravó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. A eso se suma una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, firmada el 29 de enero de 2026, que amenaza con aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

La desesperación por encontrar alternativas ha generado también una ola de robos de aceite dieléctrico de transformadores eléctricos para revenderlo como combustible, dejando municipios enteros sin electricidad durante semanas en provincias como Las Tunas, Granma, Holguín y Matanzas.

Mientras el campo cubano improvisa con aceite en los tractores, Díaz-Canel ha invocado «el esfuerzo y talento de los cubanos» y las técnicas agroecológicas como respuesta a la imposibilidad de usar maquinaria diésel, una respuesta que contrasta con la magnitud de la crisis alimentaria que padece la población.