Bancos cubanos comienzan a pagar de forma gradual las cuentas en divisas

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El Banco Popular de Ahorro (BPA) ha comenzado a saldar de forma gradual las cuentas en divisas bloqueadas durante años, con especial prioridad para los médicos cubanos en misiones, según declaraciones de una funcionaria del banco en Sancti Spíritus.

Yeney Ceballo Hernández, jefa del Departamento de Banca Personal del BPA en esa provincia, explicó que a partir de febrero de 2025 se inició un tratamiento especial para este segmento: «Los colaboradores para nosotros son un segmento sensible e importante y se le da un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque son médicos que están en el exterior, porque son muchos de ellos los que están garantizando la divisa que hoy le hace tanta falta al país».

De los más de 100 colaboradores registrados en el BPA de Sancti Spíritus, ya se ha pagado más del 77% de los casos pendientes.

El 23% restante no ha cobrado porque aún se encuentra en el exterior y regresa de forma esporádica, no por falta de voluntad del banco, según aclaró la funcionaria.

La razón de esta prioridad es económica: el gobierno cubano tiene más de 24,000 trabajadores de salud en 56 naciones, cuyas misiones representan la principal fuente de divisas del Estado, aunque el régimen retiene alrededor del 85% del salario pagado por los países anfitriones a cada médico colaborador.

Para el resto de los clientes con cuentas bloqueadas, el BPA implementó una lista de «demandas insatisfechas» ordenada por antigüedad: a medida que ingresan divisas por depósitos u otras vías, se realizan pagos parciales o totales según disponibilidad.

Ceballo Hernández señaló que en el caso de las transferencias recibidas desde el exterior, casi todas las pendientes ya han sido resueltas: «Hubo un momento en que la lista esa de transferencias era enorme, ni siquiera podíamos tener acceso a pagar 50 pesos, pero ahora se les está dando tratamiento y casi todas las transferencias que estaban pendientes ya se resolvieron».

Otra vía para descomprimir la situación ha sido la tasa flotante, que permite a los clientes convertir sus divisas a pesos cubanos a la tasa del día. «Esa tasa flotante ha venido a resolver un problema viejo, que las personas tenían las divisas y no podían hacer nada», explicó la funcionaria.

Este proceso ocurre en el marco de una profunda crisis de divisas que Cuba arrastra desde 2019 y que se agudizó entre 2023 y 2025. El dólar llegó a cotizarse a 395 pesos cubanos en el mercado informal en agosto de 2025, y en mayo de 2026 la tasa oficial del Segmento III sitúa el dólar en 498 pesos cubanos.

El Banco Central aceleró la implementación de la tasa flotante desde finales de 2024 como parte de una estrategia para atraer capital externo, y en marzo de 2026 el régimen anunció que permitirá a cubanos residentes en el exterior abrir cuentas en divisas en bancos de la isla.

La deuda acumulada con los colaboradores médicos refleja una paradoja estructural del sistema: el Estado cubano depende de las divisas que generan esos profesionales, pero durante años les impidió acceder al dinero que ellos mismos depositaron en cuentas que quedaron congeladas por la crisis financiera de la dictadura.