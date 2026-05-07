Marco Rubio llega al Vaticano para reunirse con el Papa León XIV

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Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó este miércoles al Vaticano para reunirse con el Papa León XIV en la biblioteca privada del Palacio Apostólico, en una visita destinada a recomponer los lazos diplomáticos entre Washington y la Santa Sede tras semanas de tensión abierta entre el pontífice y el presidente Donald Trump.

La audiencia, confirmada por la Oficina de Prensa del Vaticano, ocurrirá este jueves.

Se trata del segundo encuentro entre ambos. El primero tuvo lugar el 19 de mayo de 2025, un día después de la misa inaugural del pontificado, cuando Rubio acudió junto al vicepresidente JD Vance.

El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, indicó que Rubio se reuniría con el liderazgo de la Santa Sede para dialogar sobre la situación en Medio Oriente y los intereses mutuos en el hemisferio occidental, con especial atención a Cuba.

En rueda de prensa en la Casa Blanca el pasado martes, Rubio reveló que quiere abordar con el Papa la distribución de ayuda humanitaria en Cuba a través de la Iglesia Católica, señalando que el régimen de Díaz-Canel obstaculiza esa distribución.

«Estamos dispuestos a dar más ayuda humanitaria a Cuba, pero el régimen cubano tiene que permitirnos hacerlo», afirmó el secretario de Estado.

Estados Unidos ya envió 6 millones de dólares en febrero de 2026 a través de Cáritas Cuba, y hay 9 millones adicionales destinados a damnificados del huracán Melissa en el oriente de la isla, fondos que Washington quiere canalizar igualmente por la vía eclesial.

El Vaticano tiene un historial como mediador entre Washington y La Habana: facilitó el acercamiento entre Obama y Raúl Castro entre 2014 y 2016, y bajo Biden contribuyó a la excarcelación de 553 presos cubanos.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, afirmó en marzo que la Santa Sede ha dado «los pasos necesarios para favorecer una salida dialogada en Cuba».

La visita se produce en un contexto de tensión sin precedentes entre Trump y el Papa León XIV.

El conflicto estalló el 7 de abril, cuando el pontífice calificó de «verdaderamente inaceptable» la amenaza del presidente de destruir «toda una civilización» iraní. Trump respondió en redes sociales llamando al Papa «débil en crimen» y «pésimo en política exterior», y llegó a escribir: «Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano».

El Papa respondió desde el avión papal: «No tengo ningún miedo de la administración Trump», y días después declaró que no tenía interés en debatir con el mandatario. Sin embargo, Trump volvió a arremeter contra el pontífice esta semana, acusándolo de «poner en peligro a muchos católicos» por su postura sobre Irán.

Las tensiones se extendieron a Italia cuando la primera ministra Giorgia Meloni salió en defensa del Papa y Trump la calificó de «inaceptable», amenazando con retirar tropas estadounidenses de Italia, España y Alemania. Rubio se reunirá con Meloni el viernes antes de regresar a Washington.

El encargado de reconducir la relación con la Santa Sede es Rubio y no Vance —la figura católica de mayor rango en la administración—, quien también criticó al Papa al decir que debe centrarse en la teología y no en la política.

León XIV tiene además vínculos personales con Cuba: su ascendencia materna se remonta a La Habana del siglo XVIII, y visitó la isla en 2008, 2011 y 2019 como superior general de los agustinos.

El portavoz vaticano Matteo Bruni resumió el espíritu del encuentro: «Su Santidad espera intercambios francos sobre la promoción de la paz y los derechos humanos».