En la TV cubana critican la crisis del movimiento obrero en EEUU

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El programa «Cuadrando la Caja» de la televisión cubana emitió el Primero de Mayo un episodio especial en el que una activista estadounidense afirmó que solo el 5% de la población americana está sindicalizada, atribuyó ese declive a Ronald Reagan y reclamó líderes «como Malcolm X o Fidel» para rescatar al movimiento obrero en Estados Unidos.

La declaración provino de Brenda López, cofundadora del comité «Manos Fuera de Cuba» y residente en Oakland, quien participó como invitada en el espacio junto a Sebastián Viscuso, miembro de la Confederación General de Trabajadores de Francia.

El programa, conducido por Marxenin Pérez, se enmarcó en los actos del Primero de Mayo 2026 en Cuba, celebrados bajo el lema «La Patria se defiende» y dedicados al centenario del natalicio de Fidel Castro.

«Ahorita solamente 5% de la población americana está en sindicatos y 3% de esos son sindicatos gobernales. Entonces, es muy muy poquito», afirmó López ante las cámaras del canal estatal cubano.

Para explicar ese declive, López señaló directamente a la presidencia de Reagan: «Porque si miras a la historia de los Estados Unidos, los gobiernos decimaron, cuando vino Reagan, decimaron todos los sindicatos y desde entonces ha sido muy difícil superar, organizarnos otra vez».

Ese argumento tiene base histórica parcial: en agosto de 1981, Reagan despidió a unos 11,000 controladores aéreos del sindicato PATCO tras una huelga ilegal, en un episodio que aceleró el declive del movimiento sindical.

La tasa de afiliación cayó del 20.1% en 1983 al 10% actual, según el Departamento de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Sin embargo, las cifras que López presentó en la TV cubana no son del todo precisas. El dato del 5% corresponde aproximadamente a la tasa del sector privado —que el organismo oficial situó en 5.9% en 2025—, no a «la población americana» en su conjunto.

La tasa general de afiliación sindical en Estados Unidos es del 10%, y en 2025 unos 16.5 millones de trabajadores estaban representados por un sindicato, el número más alto en 16 años.

Más allá de los datos, López fue más lejos en su diagnóstico político: «Ahorita estamos en una crisis de liderazgo.

La gente no tiene dirección y hasta que no podamos forjar líderes así como Malcolm X o Fidel, la gente está perdida, está esperando que alguien lo salve y pues eso no va a pasar».

El comité «Manos Fuera de Cuba», que López cofundó, es una organización activista pro-régimen con sede en Estados Unidos.

En marzo de 2026 participó en el Convoy Nuestra América, que llevó entre 500 y 650 activistas de 33 países a la isla mientras esta atravesaba apagones de hasta 20 horas diarias.

«Cuadrando la Caja» es producido por el Sistema Informativo de la Televisión Cubana en coproducción con Cubadebate y La Pupila Insomne, y ha funcionado como escaparate ideológico del régimen.

En julio de 2025, una economista de la Universidad de La Habana admitió en ese mismo programa que «Cuba no es un país socialista».

El episodio del Primero de Mayo se emitió en un contexto de profunda crisis interna: por primera vez, el acto central no se celebró en la Plaza de la Revolución sino en la Tribuna Antiimperialista frente a la Embajada de Estados Unidos, con escasa asistencia según reportes independientes, bajo la justificación oficial de «austeridad».

El programa cerró con una consigna de su conductora: «No basta con interpretar, describir, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Proletarios de todos los países, unidos».