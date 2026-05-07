Díaz-Canel agradece a presidenta de Namibia: "No estamos solos"

Miguel Díaz-Canel publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, tras las declaraciones de solidaridad que esta realizó durante las conmemoraciones del Día de Cassinga 2026.
Nandi-Ndaitwah, primera mujer presidenta de Namibia, calificó de "inaceptable" y "muy desafortunado" el embargo energético de Washington durante el acto transmitido por la Corporación Namibia de Radiodifusión.
"Han fallado por más de seis décadas en destruir ese país, Cuba, y ahora han llegado al nivel más bajo de negar la movilidad de las personas, sancionando a quienes quieran darle petróleo", afirmó.
En su mensaje, difundido en X, el gobernante cubano escribió: "Agradezco profundamente sus expresiones de solidaridad con Cuba y contra el bloqueo y el cerco energético que nos impone el gobierno de EE.UU. El respaldo de Namibia es otra demostración de que no estamos solos frente a las agresiones imperialistas".
Las palabras de Díaz-Canel llegaron horas después de que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio negara, el martes, la existencia de un bloqueo petrolero contra Cuba, atribuyendo la crisis al fin del petróleo venezolano gratuito y a los "comunistas incompetentes" que gobiernan la Isla. Díaz-Canel respondió a Rubio expresando "sorpresa" por esa negación y citando la propia Orden Ejecutiva 14380.
La presidenta namibia invocó los lazos históricos entre ambos países: "La cooperación entre Namibia y Cuba viene de nuestra sangre unida en los campos de batalla. Por eso seguimos fortaleciendo la solidaridad de Namibia con el pueblo cubano".
El gesto diplomático se produce en el peor momento energético que atraviesa la Isla en décadas. La Orden Ejecutiva 14380 firmada por Trump el 29 de enero impone sanciones secundarias a cualquier país, empresa o naviera que exporte petróleo a Cuba, lo que ha reducido las importaciones energéticas cubanas entre un 80 % y un 90 %.
A eso se suma el cese de los envíos venezolanos -más de 26,000 barriles diarios- tras la caída de Nicolás Maduro, y la suspensión de suministros de Pemex en enero. Cuba lleva cuatro meses consecutivos sin combustible externo y necesita entre ocho y diez barcos de combustible al mes para cubrir su demanda, frente a una producción interna de solo 40,000 barriles diarios.
El resultado son apagones de hasta 25 horas seguidas en más del 55 % del territorio cubano, mientras la contracción económica proyectada para 2026 alcanza el 7,2 %, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.
El pasado jueves, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones a energía, defensa, minería y finanzas cubanas, profundizando aún más el cerco sobre la isla.
Mientras el régimen busca en declaraciones como la de Nandi-Ndaitwah un relato de resistencia y legitimidad internacional, la población cubana sigue enfrentando una crisis sin precedentes.
"Como Namibia, debemos continuar de pie en solidaridad con el pueblo de Cuba", concluyó la presidenta namibia en su discurso, palabras que Díaz-Canel se apresuró a convertir en argumento político ante sus propios ciudadanos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y el apoyo internacional
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Díaz-Canel agradeció a la presidenta de Namibia?
Díaz-Canel agradeció a la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, por sus declaraciones de solidaridad con Cuba durante el Día de Cassinga 2026. La presidenta namibia se pronunció contra el embargo energético impuesto por EE.UU., resaltando los lazos históricos entre ambos países, lo que Díaz-Canel utilizó como argumento político para demostrar que Cuba no está sola frente a las agresiones estadounidenses.
¿Existe realmente un bloqueo petrolero contra Cuba por parte de Estados Unidos?
Aunque el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, negó un bloqueo petrolero, hay una Orden Ejecutiva 14380 firmada por Trump que impone sanciones a países que exporten petróleo a Cuba. Esto ha reducido drásticamente las importaciones energéticas de la isla, contribuyendo a la crisis energética actual.
¿Cuál es la situación energética actual en Cuba?
Cuba enfrenta apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio debido a la reducción de importaciones de combustible entre un 80% y un 90%. La falta de suministro externo, la caída del petróleo venezolano y las sanciones estadounidenses han provocado una crisis energética sin precedentes.
¿Qué papel juega Namibia en el apoyo a Cuba durante esta crisis?
Namibia ha expresado su solidaridad con Cuba, condenando el embargo energético impuesto por EE.UU. y resaltando los lazos históricos entre ambos países. La cooperación histórica entre Namibia y Cuba refuerza el respaldo diplomático a la isla en un momento crítico, lo cual es utilizado por el régimen cubano para legitimar su posición internacional.
¿Cómo ha respondido Díaz-Canel a las acusaciones de incompetencia por parte de Estados Unidos?
Díaz-Canel ha rechazado las acusaciones de incompetencia hechas por Marco Rubio, calificándolas de sorprendentes y atribuyendo la crisis energética a la política agresiva de EE.UU. El gobierno cubano sostiene que la situación es resultado de las sanciones y el bloqueo impuesto por EE.UU., no de una mala gestión interna.
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