Díaz-Canel agradece a presidenta de Namibia: "No estamos solos"

Miguel Díaz-Canel publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, tras las declaraciones de solidaridad que esta realizó durante las conmemoraciones del Día de Cassinga 2026.

Nandi-Ndaitwah, primera mujer presidenta de Namibia, calificó de "inaceptable" y "muy desafortunado" el embargo energético de Washington durante el acto transmitido por la Corporación Namibia de Radiodifusión.

"Han fallado por más de seis décadas en destruir ese país, Cuba, y ahora han llegado al nivel más bajo de negar la movilidad de las personas, sancionando a quienes quieran darle petróleo", afirmó.

En su mensaje, difundido en X, el gobernante cubano escribió: "Agradezco profundamente sus expresiones de solidaridad con Cuba y contra el bloqueo y el cerco energético que nos impone el gobierno de EE.UU. El respaldo de Namibia es otra demostración de que no estamos solos frente a las agresiones imperialistas".

Las palabras de Díaz-Canel llegaron horas después de que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio negara, el martes, la existencia de un bloqueo petrolero contra Cuba, atribuyendo la crisis al fin del petróleo venezolano gratuito y a los "comunistas incompetentes" que gobiernan la Isla. Díaz-Canel respondió a Rubio expresando "sorpresa" por esa negación y citando la propia Orden Ejecutiva 14380.

La presidenta namibia invocó los lazos históricos entre ambos países: "La cooperación entre Namibia y Cuba viene de nuestra sangre unida en los campos de batalla. Por eso seguimos fortaleciendo la solidaridad de Namibia con el pueblo cubano".

El gesto diplomático se produce en el peor momento energético que atraviesa la Isla en décadas. La Orden Ejecutiva 14380 firmada por Trump el 29 de enero impone sanciones secundarias a cualquier país, empresa o naviera que exporte petróleo a Cuba, lo que ha reducido las importaciones energéticas cubanas entre un 80 % y un 90 %.

A eso se suma el cese de los envíos venezolanos -más de 26,000 barriles diarios- tras la caída de Nicolás Maduro, y la suspensión de suministros de Pemex en enero. Cuba lleva cuatro meses consecutivos sin combustible externo y necesita entre ocho y diez barcos de combustible al mes para cubrir su demanda, frente a una producción interna de solo 40,000 barriles diarios.

El resultado son apagones de hasta 25 horas seguidas en más del 55 % del territorio cubano, mientras la contracción económica proyectada para 2026 alcanza el 7,2 %, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.

El pasado jueves, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones a energía, defensa, minería y finanzas cubanas, profundizando aún más el cerco sobre la isla.

Mientras el régimen busca en declaraciones como la de Nandi-Ndaitwah un relato de resistencia y legitimidad internacional, la población cubana sigue enfrentando una crisis sin precedentes.

"Como Namibia, debemos continuar de pie en solidaridad con el pueblo de Cuba", concluyó la presidenta namibia en su discurso, palabras que Díaz-Canel se apresuró a convertir en argumento político ante sus propios ciudadanos.