"Sorprende que lo niegue": Díaz-Canel responde a Marco Rubio sobre el embargo energético contra Cuba

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Miguel Díaz-Canel publicó este miércoles un mensaje en la red social X respondiendo directamente al secretario de Estado Marco Rubio, quien el pasado martes negó públicamente la existencia de un embargo petrolero estadounidense contra Cuba, y expresó «sorpresa» ante lo que calificó como desconocimiento de la propia política de su gobierno.

Rubio había declarado en una rueda de prensa en la Casa Blanca que «no existe un bloqueo petrolero contra Cuba como tal», atribuyendo la crisis energética de la isla al fin del suministro gratuito de crudo venezolano, interrumpido tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero.

Díaz-Canel le respondió señalando la Orden Ejecutiva 14380, firmada por el propio presidente Trump el 29 de enero: «Sorprende que un alto funcionario del gobierno de EE.UU declare públicamente que su gobierno no aplica un bloqueo energético contra Cuba, que no conozca lo estipulado en la Orden Ejecutiva de su propio presidente».

El mandatario cubano fue más allá: «Sorprende que no haya escuchado a su presidente y a la vocera de la Casa Blanca referirse al tema».

También rechazó que Rubio culpara a la «supuesta incompetencia» de los cubanos por la crisis económica: «Igual sorpresa provoca que culpe a la supuesta incompetencia de los cubanos por las dificultades que enfrenta la economía, que el propio gobierno estadounidense se ha propuesto y se propone hoy destruir, invirtiendo cuantiosos recursos y capital político para lograrlo».

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla ya había respondido a Rubio el miércoles en términos similares, acusándolo de «mentir» y de «contradecir al Presidente y a la Vocera de la Casa Blanca», y calificándolo de «arquitecto del cerco».

La Orden Ejecutiva 14380 declaró a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos e impuso aranceles secundarios a cualquier país, naviera o entidad que suministrara petróleo a la isla, lo que redujo las importaciones energéticas cubanas entre 80% y 90%.

El resultado sobre el terreno es devastador para la población: apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio, agravados por la avería de la termoeléctrica Guiteras, que elevó el déficit energético a 1,750 megavatios.

El petróleo ruso, que llegó como alternativa parcial al suministro venezolano, apenas cubre el 10% de las necesidades energéticas cubanas, mientras Cuba produce internamente unos 40,000 barriles diarios frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000.

El pasado 1 de mayo, Trump firmó una segunda orden ejecutiva que amplió las sanciones contra el régimen a sectores de energía, defensa, minería y finanzas, incluyendo sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con entidades cubanas sancionadas.

El intercambio se produce en un momento de máxima tensión: el pasado domingo, Díaz-Canel invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo» y advirtió sobre una supuesta agresión militar inminente de Estados Unidos, mientras Rubio anticipó que «las cosas van a cambiar» sin precisar medidas concretas, describiendo a Cuba como «una situación inaceptable» a 90 millas de las costas estadounidenses.

Desde enero de 2025, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinados a la isla, mientras la economía cubana proyecta una contracción del 7,2% en 2026, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.