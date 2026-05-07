"Sorprende que lo niegue": Díaz-Canel responde a Marco Rubio sobre el embargo energético contra Cuba

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Miguel Díaz-Canel publicó este miércoles un mensaje en la red social X respondiendo directamente al secretario de Estado Marco Rubio, quien el pasado martes negó públicamente la existencia de un embargo petrolero estadounidense contra Cuba, y expresó «sorpresa» ante lo que calificó como desconocimiento de la propia política de su gobierno.
Rubio había declarado en una rueda de prensa en la Casa Blanca que «no existe un bloqueo petrolero contra Cuba como tal», atribuyendo la crisis energética de la isla al fin del suministro gratuito de crudo venezolano, interrumpido tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero.
Díaz-Canel le respondió señalando la Orden Ejecutiva 14380, firmada por el propio presidente Trump el 29 de enero: «Sorprende que un alto funcionario del gobierno de EE.UU declare públicamente que su gobierno no aplica un bloqueo energético contra Cuba, que no conozca lo estipulado en la Orden Ejecutiva de su propio presidente».
El mandatario cubano fue más allá: «Sorprende que no haya escuchado a su presidente y a la vocera de la Casa Blanca referirse al tema».
También rechazó que Rubio culpara a la «supuesta incompetencia» de los cubanos por la crisis económica: «Igual sorpresa provoca que culpe a la supuesta incompetencia de los cubanos por las dificultades que enfrenta la economía, que el propio gobierno estadounidense se ha propuesto y se propone hoy destruir, invirtiendo cuantiosos recursos y capital político para lograrlo».
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla ya había respondido a Rubio el miércoles en términos similares, acusándolo de «mentir» y de «contradecir al Presidente y a la Vocera de la Casa Blanca», y calificándolo de «arquitecto del cerco».
La Orden Ejecutiva 14380 declaró a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos e impuso aranceles secundarios a cualquier país, naviera o entidad que suministrara petróleo a la isla, lo que redujo las importaciones energéticas cubanas entre 80% y 90%.
El resultado sobre el terreno es devastador para la población: apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio, agravados por la avería de la termoeléctrica Guiteras, que elevó el déficit energético a 1,750 megavatios.
El petróleo ruso, que llegó como alternativa parcial al suministro venezolano, apenas cubre el 10% de las necesidades energéticas cubanas, mientras Cuba produce internamente unos 40,000 barriles diarios frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000.
El pasado 1 de mayo, Trump firmó una segunda orden ejecutiva que amplió las sanciones contra el régimen a sectores de energía, defensa, minería y finanzas, incluyendo sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con entidades cubanas sancionadas.
El intercambio se produce en un momento de máxima tensión: el pasado domingo, Díaz-Canel invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo» y advirtió sobre una supuesta agresión militar inminente de Estados Unidos, mientras Rubio anticipó que «las cosas van a cambiar» sin precisar medidas concretas, describiendo a Cuba como «una situación inaceptable» a 90 millas de las costas estadounidenses.
Desde enero de 2025, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinados a la isla, mientras la economía cubana proyecta una contracción del 7,2% en 2026, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.
Preguntas frecuentes sobre el embargo energético de Estados Unidos a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Existe un embargo energético de Estados Unidos contra Cuba?
Sí, existe un embargo energético que ha sido implementado a través de la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Donald Trump. Esta orden declara a Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" y sanciona a los países, navieras y entidades que suministren petróleo a Cuba.
¿Cómo afecta el embargo energético a la población cubana?
El embargo energético ha tenido un impacto devastador en la población cubana, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio debido a la drástica reducción de las importaciones de crudo. Esto ha agravado la crisis energética y económica en la isla.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano frente al embargo energético?
El gobierno cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, ha criticado duramente el embargo, acusando a Estados Unidos de intentar asfixiar la economía cubana. Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez han calificado las medidas como un "cerco energético" y han denunciado que se trata de una violación de las normas de libre comercio.
¿Qué alternativas tiene Cuba para suplir sus necesidades energéticas?
Cuba ha intentado suplir sus necesidades energéticas con importaciones parciales de petróleo ruso, que apenas cubren el 10% de la demanda de la isla. Además, el gobierno ha expresado su disposición a recibir inversión extranjera en exploración y perforación petrolera para mitigar el déficit.
¿Qué ha dicho Estados Unidos sobre el embargo energético a Cuba?
El secretario de Estado Marco Rubio ha negado la existencia de un bloqueo petrolero como tal y ha atribuido la crisis energética de Cuba al fin del suministro subsidiado de crudo venezolano. Sin embargo, las órdenes ejecutivas firmadas por Trump establecen sanciones que han reducido significativamente las importaciones de petróleo a la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.