Profesor de EE.UU. alerta que nuevas sanciones a GAESA muestran que las negociaciones con Cuba «no van bien»

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El profesor de Ciencias Políticas Orlando J. Pérez, de la Universidad de North Texas en Dallas, advirtió que las nuevas sanciones anunciadas por Marco Rubio contra GAESA son una señal inequívoca de que las negociaciones entre Washington y La Habana «no van bien».

En un mensaje publicado en X, Pérez señaló que las nuevas sanciones al conglomerado militar cubano, combinadas con sanciones anteriores y los recientes movimientos del Comando Sur de EE.UU., constituyen «señales claras» de que el proceso negociador está en crisis.

«La brecha entre los cambios que los cubanos harán y lo que EE.UU. puede ofrecer es donde las negociaciones van a morir. Parece que hemos alcanzado ese límite», escribió el académico, quien ha testificado ante el Congreso estadounidense sobre Cuba y Venezuela.

Pérez advirtió además que «los próximos pasos dependen de cuán audaz esté dispuesta a ser la Casa Blanca, dado el pantano en Medio Oriente».

Las sanciones anunciadas el jueves por el secretario de Estado Marco Rubio designan al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), a la directiva Ania Guillermina Lastres Morera y a la empresa minera Moa Nickel S.A., bajo la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo.

Rubio calificó a GAESA como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba» y estimó que el conglomerado controla alrededor del 60% de la economía de la isla, con activos ilícitos de hasta 20,000 millones de dólares.

«Mientras el pueblo cubano sufre hambre y enfermedades, gran parte de los ingresos de GAESA van directamente al régimen comunista, el ejército y la policía secreta para financiar su represión», afirmó Rubio en su declaración.

Sobre Moa Nickel, el secretario de Estado señaló que la empresa «ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano» y que «se lucra de activos que fueron originalmente expropiados por el régimen cubano a ciudadanos y corporaciones estadounidenses».

El mismo día de las sanciones, Sherritt International abandonó Cuba, suspendiendo todas sus operaciones e iniciando la repatriación de empleados expatriados, con sus acciones cayendo hasta un 30% en bolsa.

Las sanciones se producen en un momento de alta tensión diplomática. Este miércoles, Rubio fue fotografiado frente a un mapa de Cuba en la sede del Comando Sur en Doral, Florida, durante la Conferencia de Jefes de Misión 2026, y admitió que la reunión «tenía algo que ver con Cuba».

El contexto es el de unas negociaciones secretas —conocidas como «Operación Cubastroika»— que comenzaron en febrero de 2026 y que incluyeron detalles de una reunión secreta del equipo de Rubio con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, eludiendo a Díaz-Canel.

El 20 de abril, EE.UU. entregó un ultimátum de dos semanas para liberar presos políticos de alto perfil. Al vencer el plazo sin respuesta satisfactoria, Trump firmó la nueva orden ejecutiva el 1 de mayo.

Desde enero de 2026, EE.UU. ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y 90%.

Rubio advirtió que «se pueden esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas», y ni él ni Trump han descartado una acción militar.