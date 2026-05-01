Cubano deportado a la isla consigue permiso para regresar a EE.UU. de forma legal: ¿Qué se sabe?

Un cubano deportado a Cuba logró que el gobierno de Estados Unidos aceptara su regreso al país de forma legal, así lo detalló la abogada de inmigración Elizabeth Amarán en recientes declaraciones al periodista Juan Manuel Cao.

Amarán lo calificó como un caso «único» y absolutamente excepcional, según reveló en una entrevista publicada este miércoles.

El cubano -cuya identidad no ha trascendido- se encontraba en proceso de asilo cuando un juez de inmigración cerró su caso prematuramente y ordenó su deportación, no a Cuba, sino a Ecuador, en el marco de los acuerdos de deportación a terceros países implementados por la administración Trump.

Amarán presentó entonces un Habeas Corpus ante una corte federal para detener esa deportación.

El juez federal aprobó la petición y emitió una orden expresa: el cubano no podía ser trasladado ni sacado de la jurisdicción mientras se resolvía su caso migratorio.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional ignoró ese mandato y lo deportó a Cuba.

«El departamento de inmigración lo deportó a Cuba. Obviamente, esto fue una violación de esta orden federal. Nosotros hicimos una acción de desacato y el juez federal ordenó que esta persona fuera regresada a los Estados Unidos», explicó Amarán.

El juez federal, al constatar el incumplimiento, dictaminó que el gobierno estadounidense debía traer de regreso al cubano desde la isla y pagar todos los gastos del traslado, incluido el pasaje de avión.

Al momento de la entrevista, el cubano estaba «en proceso de ser regresado» y tenía vuelo programado para el día siguiente.

Como parte de la negociación derivada del error gubernamental, las autoridades prometieron otorgarle un parole al reingresar.

«La cucharada de azúcar en este caso es que nos han prometido que le van a dar un parole cuando entre a los Estados Unidos», señaló la abogada.

Este detalle tiene una importancia jurídica significativa: el hombre contaba previamente con un formulario I-220A, que no califica para ajustar a residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Al reingresar con un parole, tendría un camino directo hacia la residencia permanente, algo que antes no estaba a su alcance.

Amarán fue enfática en que se trata de un caso sin precedentes y que no debe interpretarse como una vía replicable.

«Es un caso único. Realmente no quiero decir que siempre va a pasar así. Hay muchas cosas complejas en el camino», advirtió.

«Hay muchas circunstancias que tienen que encajar, muchas piezas que tienen que encajar para que un resultado así pueda acabar dándose", apuntó.

Delicado contexto migratorio

El caso se produce en un contexto de endurecimiento migratorio sin precedentes.

ICE aumentó las detenciones de migrantes cubanos en un 463% mientras las aprobaciones de residencias cayeron un 99.8% durante la administración Trump.

Desde enero de 2025, han sido deportados más de 1,901 cubanos, con un total histórico de 5,286 durante ambos mandatos.

El caso no es el único en que el gobierno ha ignorado órdenes judiciales.

El pasado jueves, el Los Angeles Times reportó el caso de Lázaro Romero León, un cubano de 59 años deportado a México pese a una orden explícita de un juez federal.

A diferencia del caso de Amarán, los intentos de retorno habían fracasado durante dos meses, lo que subraya el carácter verdaderamente excepcional del resultado obtenido.

Durante la misma entrevista, Amarán relató el caso de Ricardo y Rosario, una pareja cubana que entró por CBP One, cumplió todos los pasos legales y fue detenida arbitrariamente al salir de una audiencia migratoria. Pasaron siete meses y medio en un centro de detención, separados, perdiendo vivienda, empleo y pertenencias.

«Salimos sin nada, sin renta, sin casa, sin carro, sin trabajo, sin nada. Lo perdimos todo», relató Ricardo.

La abogada también alertó sobre el clima de miedo que ha llevado a muchas personas a autodeportarse.

«El mensaje de esta administración es: realmente no nos interesa que hayas cumplido con la ley. Queremos que se vaya la mayor cantidad de personas posible. Eso para mí no es orden», afirmó.

Para Amarán, la clave en todos estos procesos es la resistencia: «Esto es una carrera de resistencia. Un gran porcentaje del éxito tiene que ver con que las personas resistan el proceso».

El caso del cubano deportado a Cuba, en medio de las deportaciones masivas a terceros países, ilustra que las herramientas legales pueden funcionar, aunque las circunstancias que lo hacen posible son, según la propia abogada, extraordinariamente difíciles de reproducir.