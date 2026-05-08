Carolina Barrero: «La caída de la dictadura no garantiza una democracia en Cuba»

Carolina Barrero, presidenta y directora ejecutiva de Ciudadanía y Libertad, advirtió esta semana que el fin del régimen cubano no traerá automáticamente una democracia consolidada, y llamó a blindar a los ciudadanos ante el populismo y cualquier forma de autoritarismo que pueda surgir tras la caída de la dictadura.

«El fin de la dictadura está cerca, pero eso no nos garantiza que podamos consolidar una democracia de inmediato», afirmó Barrero en el video compartido en sus redes sociales. «Debemos elevar la cultura democrática de manera que estemos blindados ante cualquier esfuerzo, cualquier populismo que pueda surgir».

Usando la metáfora del «flautista de Hamelin», la activista advirtió sobre líderes carismáticos capaces de manipular a ciudadanos sin formación cívica suficiente: «Para que nunca más ningún tirano, ningún cuentador de cuentos, ni ningún flautista de Hamelin pueda hacerle a ninguno de nosotros un cuento, y para que podamos decidir con información y poder distinguir qué es lo que queremos para Cuba como nación, como pueblo, como ciudadanos».

Ciudadanía y Libertad fue constituida en 2023 y presentada públicamente el 7 de julio de 2024, en vísperas del tercer aniversario del 11J, con la misión de defender los derechos de asociación, reunión pacífica y participación política. Su enfoque no es solo la resistencia inmediata al régimen, sino el trabajo de largo plazo en cultura democrática.

Barrero ha llevado esa voz a foros internacionales. En marzo de 2025, compareció ante la ONU en Nueva York durante la 69ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde describió a Cuba como un «estado fallido» y denunció que la Federación de Mujeres Cubanas no representa a las mujeres cubanas.

En abril de 2026, la coordinadora de programas de la organización Ciudadanía y Libertad, Amelia Calzadilla, compareció ante el Parlamento Vasco para denunciar presos políticos y represión sistemática.

La advertencia de Barrero llega en un momento de presión máxima de Washington sobre La Habana. Desde enero de 2025, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen.

El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, ampliando sanciones con carácter extraterritorial. Este jueves, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones directas contra GAESA y su presidenta ejecutiva, calificando al conglomerado militar como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba».

Este escenario alimenta la percepción de que el régimen podría estar cerca de su fin, pero el caso venezolano actúa como advertencia inmediata.

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Venezuela no ha logrado una transición democrática limpia: según reporta El País, persisten detenciones políticas y la estructura del chavismo sigue activa bajo Delcy Rodríguez, con al menos 87 nuevas detenciones políticas registradas desde entonces.

Otras plataformas de la sociedad civil cubana también han elaborado propuestas para ese «día después». El documento «Cuba Libre: Compromiso Cívico de Transición a la Democracia», coordinado por Archivo Cuba en agosto de 2022, propone desmantelar órganos represivos y ejercer resistencia civil hasta el fin de la dictadura.

Por su parte, el «Acuerdo de Liberación para Cuba», reconocido públicamente en abril de 2026, plantea una hoja de ruta en tres fases: liberación, estabilización y democratización, con elecciones libres supervisadas internacionalmente.

Estas iniciativas, junto al trabajo de Ciudadanía y Libertad, son señales de una activación y madurez crecientes de la sociedad civil cubana, tanto en la diáspora como dentro de la isla. «Que sea la ciudadanía quien finalmente decida con la información y los recursos necesarios que lo blinden ante cualquier cuento», concluyó Barrero.