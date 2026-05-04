Hepatitis en Matanzas: Confirman brote de 18 casos en el barrio de Versalles

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Las autoridades sanitarias de Matanzas confirmaron este lunes un brote de hepatitis A en la barriada de Versalles con 18 casos activos, concentrados en la zona que va desde la farmacia de Plácido hasta el río Yumurí, el reparto Americano, La Cumbre y áreas cercanas a la escuela Ernest Thaelman.

El doctor Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, describió la situación de Versalles como la más preocupante de la provincia, aunque precisó que no se trata de un brote de gran magnitud, en declaraciones al periódico oficialista Girón.

Dos días antes, el funcionario había comentado que los casos activos persistían en Versalles y los calificó como «bastante controlados».

Además de Versalles, la provincia registra siete casos en el barrio de La Marina, en el municipio de Cárdenas, y casos aislados en la mayoría de los municipios. Los focos de Pálpite y Cidra, en cambio, están próximos a cerrarse al no reportar nuevos contagios desde hace aproximadamente un mes.

Como medida de contención, las autoridades clausuraron temporalmente establecimientos en la zona de Plácido. «Cuando se enferma un grupo de personas concentradas en determinada área, como es el caso de Plácido, tenemos que cerrar establecimientos, entre ellos, la guarapera, las cafeterías que expenden líquidos preparados, como café y jugo; porque no hay evidencia de que sean seguros», explicó el doctor Lamas Acevedo.

El especialista aclaró que la transmisión actual es de persona a persona, no a través del agua, a diferencia de un brote ocurrido hace aproximadamente veinte años en Versalles vinculado a agua contaminada. También advirtió sobre el período de contagio: «Se comienza a transmitir 10 días antes de presentarse los síntomas y hasta 15 días después. Por lo tanto, yo puedo tenerla ahora, sentirme bien y estar propagándola».

Las autoridades insisten en hervir o clorar el agua, aunque el propio funcionario reconoció las limitaciones reales de la población: «Todo el mundo no tiene forma de hervir el agua, ya sea porque no posee gas o debe poner el carbón».

Esa realidad se enmarca en una crisis hídrica estructural. Más de 300,000 habitantes de Matanzas enfrentan problemas de abasto de agua, agravados por apagones de entre 30 y 48 horas que impiden el funcionamiento de las bombas. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, los pozos informales en barrios matanceros se multiplicaron de 20 a más de 40, muchos excavados cerca de fosas sépticas, con alto riesgo de contaminación cruzada.

En febrero de 2025, autoridades detectaron contaminación fecal por coliformes en la fuente de agua Bello, incluyendo E. coli, vinculada a un derrame del central azucarero Boris Luis Santa Coloma, que afectó redes en El Naranjal, Matanzas Este, Oeste y Versalles.

El brote matancero no es un caso aislado. El MINSAP confirmó en diciembre de 2024 un incremento significativo de hepatitis A en todo el país, y en abril de 2026, Camagüey también encendió alarmas con testimonios ciudadanos de 30 a 40 casos positivos diarios, aunque las autoridades negaron formalmente un brote.

El doctor Lamas Acevedo anunció además medidas para la temporada de arbovirosis que arranca en mayo, incluyendo la abatización del 100% del universo urbano y el despliegue de 25 fumigadoras, en un contexto en que la fuerza laboral antivectorial de la provincia opera al 50% de su capacidad.