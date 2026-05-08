¡Pronta recuperación! La Melliza pasó por quirófano para operarse: «Ha salido todo bien»

Miles de seguidores de La Melliza se llevaron una gran sorpresa al ver el video que su hermana publicó en Instagram mostrando a la popular influencer cubana 24 horas después de someterse a una cirugía de reducción de pecho.
Fue la propia hermana de Yainelis Ramírez —nombre real de La Melliza— quien tomó la iniciativa de compartir el video, en el que también aparece El Moreno. En el vídeo, ella explica: "Me siento de lo mejor con mis tetas nuevas, al final tengo mis tetas bien chiquititas. 350 me pusieron".
Además, en las historias que compartió aclaró que todo había salido bien y estaba muy satisfecha con el resultado. «Ha salido todo bien», comentó La Melliza, que en estos próximos días dará más detalles de la intervención.
La reacción de la comunidad fue inmediata y masivamente positiva.
Decenas de comentarios inundaron la publicación con corazones, aplausos y mensajes de apoyo: «Que bueno Melli al fin!!!! me alegro mucho que hayas dado el paso y que te estés recuperando bien», escribió uno de sus seguidores.
Lo que más llamó la atención fue el tono de «al fin» que dominó los comentarios, lo que sugiere que La Melliza había mencionado o insinuado previamente su deseo de realizarse este procedimiento.
«Al fin te decidiste Melli!!! seguro quedaste bien linda, pronta recuperación», escribió otra seguidora, mientras que otros celebraron el cambio con entusiasmo: «Bien por ti, estábamos esperando ese paso tuyo».
Algunos comentarios también reflexionaron sobre la decisión desde un lugar de respeto: «Nunca te critiqué por tener su busto tan grande, no compaginaba con tu figura... estoy segura que ahora tu figura tendrá otro sentido y estarás más bella».
La reducción de pecho es un procedimiento que se realiza tanto por razones estéticas como de salud, incluyendo dolores de espalda crónicos asociados al peso del busto.
La Melliza es una de las influencers cubanas más auténticas de Miami, conocida por mostrar su vida sin filtros y conectar emocionalmente con su comunidad en Instagram.
Y, como no podía faltar, también hubo espacio para el humor en medio de la recuperación. Durante una visita de control con el médico después de la cirugía, La Melliza protagonizó un momento divertido al no entender inglés, escena que terminó sacando risas entre sus seguidores.
¡Pronta recuperación, Melliza!
Preguntas frecuentes sobre la cirugía de La Melliza y el impacto de las cirugías estéticas en influencers cubanas
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el motivo de la cirugía de La Melliza?
La Melliza se sometió a una cirugía de reducción de pecho para sentirse más cómoda y satisfecha con su figura. Este procedimiento puede realizarse tanto por razones estéticas como de salud, en especial para aliviar dolores de espalda crónicos asociados al tamaño del busto.
¿Cómo ha sido la respuesta de los seguidores de La Melliza tras su cirugía?
La respuesta de los seguidores de La Melliza ha sido masivamente positiva, con muchos comentarios de apoyo y alegría por su decisión. Los seguidores celebraron que finalmente haya dado este paso, resaltando el tono de "al fin" en sus comentarios.
¿Qué otros influencers cubanos han compartido experiencias sobre cirugías estéticas recientemente?
Recientemente, Dunia Díaz, Claudia Artiles y Oyacito, entre otros, han compartido sus experiencias sobre cirugías estéticas. Dunia Díaz se sometió a un levantamiento de senos con implantes y liposucción, mientras que Claudia Artiles documentó su recuperación tras una cirugía de remodelación corporal. Oyacito mostró su transformación tras varios procedimientos combinados.
¿Qué riesgos y consideraciones deben tener en cuenta quienes buscan someterse a una cirugía estética?
Es crucial investigar cuidadosamente antes de someterse a una cirugía estética. No se deben tomar decisiones basadas únicamente en el costo, ya que esto puede llevar a resultados insatisfactorios o complicaciones. Siempre es recomendable elegir clínicas y profesionales con buena reputación y experiencia.
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