El chisme completo: Cubana cuenta cómo conoció a su marido chino y padre de su hijo

Una joven cubana identificada en TikTok como @katherine_caridad se convirtió en tendencia esta semana al publicar un video de más de seis minutos en el que narra cómo conoció en 2020 al hombre chino que hoy es su marido y padre de su hijo.

Todo comenzó cuando Katherine acompañó a su madre a limpiar una casa que un ciudadano chino había rentado. «Soy una cubana con un hijo chino y les vengo el story time de cómo conocí al padre de mi hijo, mi marido, mi hombre», arranca la joven en el video, grabado mientras se aplica su rutina de cuidado facial.

Al ver llegar al inquilino en una camioneta negra, Katherine quedó inmediatamente atraída. «Veo que llega una camioneta negra, wow, se baja clase hombre, un hombre altote con una camisa manga larga azul, un pantalón negro, eso de vestir, y yo: ¿quién es este bandido?», relata entre risas.

Cuando él subió a saludarla, ella lo recibió con un «ni hao» que arrancó carcajadas. Sentados frente a frente, descubrieron que ambos compartían la pasión por el baloncesto. «Los dos nos encantaba el deporte, jugaba su país básquetbol y yo en Cuba jugaba básquetbol, teníamos muchas cosas en común. Este hombre es mío, este es mío, lo decreto, lo afirmo», cuenta.

Ese mismo día, Katherine tomó una decisión radical: terminó la relación que mantenía con un novio cubano con quien convivía. «Yo ese día llegué a la casa y terminé con él. Fui sincera porque me gustó», explica sin rodeos.

La historia avanzó con dos citas, y una aparición sorpresa del hombre en el cumpleaños de un familiar de ella cargado de regalos, sin que Katherine le hubiera dado aún un beso. El primer beso llegó de manera cinematográfica: durante un apagón, él apagó las luces del carro y la besó al llegar a su casa. «Se va la luz en toda esa cuadra, cuando entra y ta, él apagó las luces de su carro, me agarra de la cabeza, el cuello, y me da un beso», narra.

Poco después, él la invitó a mudarse con él. Antes, cerró una tienda fuera de horario para que ella comprara ropa a su gusto, pagando un extra al encargado. «Te voy a pagar un extra solo para que me cierre la tienda y ella entre y compre todo lo que ella quiera. Yo salí de ahí con dos carritos llenos de ropa», recuerda Katherine.

El video de Katherine se enmarca en una tendencia creciente de cubanas con parejas chinas que documentan sus historias de amor intercultural en redes sociales.

El caso más conocido es el de la influencer Lucy María González Machado (@thezhoufam), radicada en Suiza y casada con un hombre de origen chino, quien reflexionó sobre las similitudes culturales entre Cuba y China en un video viral de agosto de 2025, destacando el arroz, la «pomadita china» y los valores familiares compartidos.

Lucy María también se hizo viral al compartir su experiencia con los precios en China y, más recientemente, al hablar sobre enseñarle español a sus hijos en Suiza.

El video de Katherine superó las 597,600 vistas en apenas tres días, con casi 25,000 likes y más de 730 comentarios, y cerró con la frase que resume siete años de historia: «Siete años de relación y aquí está nuestra creación».