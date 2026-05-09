Intentan robar en la casa de Bolito El Efi pocas horas después de su muerte en La Habana: "No hay respeto por nada"

Apenas unas horas después de conocerse la muerte de Bolito El Efi, dos ladrones intentaron robar la casa que el popular influencer había comprado hacía apenas dos meses en el municipio de Playa, La Habana.

El hecho fue denunciado este sábado por Daniel García, vecino de la propiedad, a través de su cuenta de Facebook, con imágenes de los sospechosos y un llamado a quien pudiera identificarlos.

El robo frustrado por una alarma

Según el relato de García, los dos ladrones actuaron «a plena luz del día», sobre las siete de la mañana, aprovechando la noticia del fallecimiento de Óscar Portuondo -nombre real de Bolito El Efi- para asumir que la vivienda estaría desprotegida.

«Desprevenidos, estos ladrones fueron frenados por la ruidosa alarma que también me despertó sobre las 7 y pico de la mañana, y al unísono salieron corriendo por el techo de la casa de al lado y saliendo por el patio del policlínico de 30 y 29, Playa», escribió García en su publicación.

Los sospechosos lograron huir sin ser detenidos.

García publicó imágenes captadas durante el intento y pidió a quienes los reconocieran que le escribieran en privado, prometiendo actualizar el hilo con más fotos y videos.

«No habían pasado 24 horas del suceso»

La indignación del vecino quedó resumida en sus propias palabras: «Ya no hay respeto por nada, ni por nadie. Nada, simplemente vieron la noticia y aprovecharon, pensando que la casa iba a estar descubierta, no habían pasado 24 horas del suceso y ya estaban sacando lo peor de sí».

Bolito El Efi había fallecido el viernes 8 de mayo en un accidente de tránsito en La Habana, generando una ola de duelo masivo en la comunidad artística cubana. La casa en Playa, frente a la de García, la había adquirido apenas dos meses antes, tras regresar recientemente de Estados Unidos, donde había residido por largo tiempo.

Una despedida marcada por el dolor y la indignación

Mientras ocurría el intento de robo, La Habana despedía a Bolito El Efi en las calles con elementos de las tradiciones religiosas afrocubanas: gorras y turbantes en verde y amarillo, y arreglos de flores blancas.

Artistas como Ja Rulay, Yandi Barnada, Payaso Por Ley, El Yonki, Yomil y Oniel Bebeshito expresaron su dolor en redes sociales. Yandi Barnada reveló que el día anterior a la muerte estaban coordinando su viaje a Cuba para reencontrarse con él: «El último abrazo que nos dimos fue una cosa de Dios. Ayer mismo estábamos cuadrando todo para mi llegada. La verdad yo no estoy preparado para esto».

La escalada delictiva como telón de fondo

El episodio se produce en un contexto de escalada delictiva sin precedentes en Cuba. Según datos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados en toda la isla, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con los robos liderando las estadísticas con 1,536 casos, un incremento del 479% desde 2023.

En el propio municipio de Playa, en abril de 2026, vecinos tuvieron que capturar por su cuenta a un presunto ladrón habitual ante la inacción policial, en un patrón que se repite con frecuencia en La Habana.

La tercera gran pérdida del movimiento urbano cubano

La muerte de Bolito El Efi es la tercera gran pérdida del movimiento urbano cubano en menos de seis años. El Dany falleció en julio de 2020 a los 31 años por una afección cardiovascular, en circunstancias que Yomil denunció como negligencia médica. El Taiger fue asesinado en Miami en octubre de 2024 a los 37 años.

El intento de robo en la casa de Bolito, a pocas horas de su muerte y antes de que se cumplieran 24 horas del suceso, añade una capa de indignación colectiva a un duelo que ya sacudía a toda una generación. «Ya no hay respeto por nada, ni nadie», insistió García, en una frase que resonó entre quienes siguieron la denuncia en redes.