Fracasa la zafra en central Quintín Bandera de Villa Clara: de prometer azúcar y energía a sobrevivir con tracción animal y paneles solares

La meta de producir 11,000 toneladas métricas de azúcar crudo en 75 días se fue a bolina

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La empresa agroindustrial azucarera Quintín Bandera, en el municipio de Corralillo, en la provincia de Villa Clara, no pudo completar la zafra 2025-2026 y hoy libra una batalla por la supervivencia recurriendo a bueyes y paneles solares, reportó este viernes en su página web la emisora oficial CMHW.

El colapso es el desenlace de una cadena de fracasos acumulados. El central arrancó la molienda el 2 de febrero, tras múltiples intentos fallidos y semanas de retraso, con la meta de producir 11,000 toneladas métricas de azúcar crudo en 75 días y aportar energía al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Esa meta nunca se cumplió.

La escasez de combustible e insumos agrícolas obligó a la empresa a reinventarse. Según el reporte, ya avanzan en el montaje de paneles solares para cambiar su matriz energética, mientras recurren a la tracción animal, una práctica que los propios trabajadores reconocen ha perdido su cultura.

"Tras el golpe al llamado 'oro dulce', al no poder realizar la zafra 2025-2026, la situación se torna más difícil y pasan a ocupar un espacio vital las soluciones innovadoras, algunas ancestrales, y la implementación de medidas creativas", señaló el texto.

El inicio de la zafra había sido postergado en varias ocasiones. El director del ingenio, Onel Pérez González, reconoció en diciembre que el retraso obedecía a "la actual situación energética y a la carencia de algunos recursos imprescindibles para concluir las labores de alistamiento".

La crisis energética obligó a postergar el inicio de la zafra desde el 14 de diciembre de 2025 hasta el 26 de diciembre, y luego hasta febrero.

El fracaso de Quintín Bandera no es un caso aislado. Villa Clara incumple su producción azucarera desde 2019, según admitió la propia primera secretaria del Partido en la provincia, Susely Morfa González. "Aquí no se satisface el plan de producción desde 2019", reconoció semanas atrás.

En la zafra 2024-2025, los ingenios Héctor Rodríguez y Quintín Bandera reportaron rendimientos por debajo del 50 % de lo planificado. A nivel nacional, la producción de azúcar en Cuba volvió a caer por debajo de las 150,000 toneladas métricas, el nivel más bajo en más de un siglo, frente a un plan estatal de 265,000 toneladas.

El colapso de la zafra 2025-2026 también golpeó la producción de derivados: el colapso azucarero afectó la producción de alcohol y la destilería Paraíso, en Tuinicú, Sancti Spíritus, se paralizó apenas 22 días después de iniciar la zafra.

El medio oficial describe la situación en Quintín Bandera como una "batalla por la supervivencia" y apunta que la lucha trasciende lo económico.

"La batalla no es solo por el azúcar, la caña y la alimentación, sino también por la identidad de una parte de la geografía villaclareña", aseguró la CMHW.

Cuba, que fue el mayor productor mundial de azúcar durante gran parte del siglo XX con zafras de siete y ocho millones de toneladas en los años de la década de 1980, ha visto colapsar su industria hasta niveles que no se registraban desde antes de 1900, consecuencia directa, entre otros factores, de 67 años de gestión centralizada y planificación fallida.