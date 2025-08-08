Producción de azúcar en Cuba vuelve a caer a su nivel más bajo en más de 100 años

Vídeos relacionados:

La producción de azúcar en Cuba cayó por debajo de las 150,000 toneladas en la zafra 2024-2025, el nivel más bajo en más de un siglo y menos de la mitad de lo alcanzado en la campaña anterior, según citó la agencia EFE basada en fuentes oficiales.

El resultado queda muy por debajo del plan estatal de 265,000 toneladas y refleja el deterioro continuo de un sector que durante décadas fue columna vertebral de la economía nacional. La escasa disponibilidad de caña, los constantes apagones, la falta de combustible y el deterioro de la infraestructura han condicionado la debacle.

Desde mayo ya se advertía que la producción caería por debajo de las 200,000 toneladas métricas. Esa cifra marcaba un nuevo mínimo histórico y confirmaba el fracaso del plan oficial. La tendencia descendente arrastra ya varios años.

En provincias como Villa Clara, la producción de azúcar no alcanza las metas desde 2019. Este año, los ingenios Héctor Rodríguez y Quintín Bandera reportaron rendimientos por debajo del 50% de lo planificado, con siembras bajas, falta de semilla y reparaciones industriales incompletas, en un entorno marcado por la improvisación.

La situación en Granma no fue mejor: la zafra cerró con apenas 5,277 toneladas de azúcar, lejos de las casi 20,000 previstas. El central Enidio Díaz Machado fue el último en moler, sin lograr compensar los bajos resultados del resto de los ingenios que operaron con mínimas capacidades.

Camagüey, con un plan de 23,500 toneladas, produjo solo 4,000. El central Carlos Manuel de Céspedes, único activo en la provincia, perdió el 87% del tiempo de molienda, afectado por roturas, carencias técnicas y escasez de insumos. Las autoridades reconocieron la gravedad del resultado.

Guantánamo acumuló solo 2,900 toneladas, el 38% del plan. La arrancada se retrasó más de 40 días y el central Argeo Martínez trabajó con inestabilidad operativa, a pesar de las inversiones realizadas. La producción fue incluso inferior a la del año anterior.

En Las Tunas, el central Antonio Guiteras logró apenas el 16% del plan tras paralizaciones por falta de recursos básicos. Se trató de la peor campaña histórica del mayor ingenio del país.

En Ciego de Ávila, el central Primero de Enero no participó en la contienda debido a una deuda eléctrica que provocó su paralización. Trabajadores denunciaron reubicaciones forzosas y atraso en el pago de salarios, en medio de una crisis sin respuesta institucional.

La zafra de 2022-2023 había cerrado con 350,000 toneladas de azúcar, el peor resultado en 125 años, por debajo incluso de los niveles de 1898. Esa campaña también incumplió el plan oficial y agravó la crisis del sector.

En 2021, se produjeron 792,000 toneladas, solo el 66% del plan, lo que ya entonces representaba el peor desempeño desde 1901. Las autoridades atribuyeron el fracaso a problemas de logística, corte y transporte.

Desde 2002, cuando el gobierno ordenó desmantelar más de 100 centrales, la capacidad industrial se ha reducido de forma drástica. Hoy el país no logra cubrir su consumo interno —estimado entre 600,000 y 700,000 toneladas anuales— y vuelve a depender de importaciones para satisfacer la demanda mínima.

La industria azucarera, que fue durante décadas orgullo nacional y principal fuente de divisas, atraviesa una crisis estructural que se profundiza año tras año, sin señales claras de recuperación.

