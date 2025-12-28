Las Tunas fija una meta de 38 mil toneladas de azúcar para la próxima zafra tras el fracaso de la anterior

Vídeos relacionados:

Las autoridades de Las Tunas fijaron como objetivo producir 38,000 toneladas de azúcar en la próxima zafra, tras cerrar la campaña anterior con solo 7,200 toneladas, en medio de una profunda crisis industrial y agrícola del sector.

En este sentido, el Partido Comunista de Cuba (PCC) en Las Tunas colocó la zafra 2025-2026 bajo una fuerte carga política, al definirla como una contienda “de dignidad, vergüenza y honor”, según afirmó Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial, durante el más reciente Pleno de la organización, destacó el periódico oficial 26.

La provincia aspira a producir más de 38,000 toneladas de azúcar en la próxima campaña, una cifra que contrasta de manera abrupta con los resultados de la zafra anterior, cuando apenas se alcanzaron 7,200 toneladas y el central Antonio Guiteras cerró con solo el 16 % de su plan, en lo que fue calificado como su peor desempeño histórico.

El Guiteras, ubicado en Puerto Padre, será el único que molerá azúcar en Las Tunas el próximo año.

Directivos de Azcuba y de la empresa agroindustrial informaron al Pleno sobre el estado de los preparativos, marcados por reparaciones con rutas críticas, limitaciones de recursos y una fuerza laboral debilitada por las interrupciones productivas y el éxodo de trabajadores hacia actividades con mayores ingresos y estabilidad.

Rafael Pantaleón Quevedo, director general de la empresa, reconoció que se realizan acciones para captar y capacitar personal, así como la búsqueda de trabajadores en otros centrales para cubrir puestos clave del proceso industrial.

Aun así, el déficit de mano de obra especializada sigue siendo uno de los principales obstáculos para sostener la molienda.

Los análisis incluyeron la situación de la base cañera, considerada por las autoridades como el eslabón más crítico.

La recuperación de los campos enfrenta incumplimientos reiterados en los planes de siembra y el desestímulo de los productores, afectados por cañas quedadas y requedadas que no pudieron procesarse debido a la incapacidad industrial.

El propio primer secretario del PCC reconoció problemas objetivos como la falta de combustible y lubricantes, la contingencia energética y el mal estado de los caminos cañeros.

A estos se suman factores subjetivos, como el desaprovechamiento de la jornada laboral y las indisciplinas, sobre los cuales el Partido llamó a reforzar el control político y la vigilancia para evitar delitos contra los recursos destinados a la zafra.

El Pleno también abordó temas de la estrategia de desarrollo económico y social territorial y las prioridades de trabajo para 2026, en un contexto donde la industria azucarera cubana continúa en declive.

En la zafra 2024-2025, Cuba produjo menos de 150,000 toneladas de azúcar, el nivel más bajo en más de un siglo.

La cifra se situó muy lejos de las 265,000 toneladas proyectadas, lo cual subraya el declive persistente de una industria que, por generaciones, constituyó el eje central de la economía del país.

Esta debacle se ha visto determinada por la escasez de materia prima (caña), los cortes de energía recurrentes, las limitaciones de combustible y el avanzado deterioro de la infraestructura.