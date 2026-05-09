Arte para mamá... de los ricos: cubanos denuncian precios inalcanzables en feria de Sancti Spíritus

Para la mayoría de las madres espirituanas los regalos de la feria parecen ser inalcanzable

La feria Arte para Mamá, que se celebra en la provincia de Sancti Spíritus del 4 al 10 de mayo, fue presentada por los medios oficiales como un "símbolo de resistencia cultural", pero los espirituanos que la visitaron contaron una historia muy diferente en redes sociales, a raíz de los precios inalcanzables y tristeza donde debía haber celebración.

El evento, organizado por la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA) y la sucursal espirituana de la empresa Artex, reúne artistas y creadores locales en tres escenarios, la sede de la ACAA, el Parque Honorato del Castillo y los portales de la Casa de la Cultura.

La oferta incluye cerámica, porcelana fría, textil, calzado, talla en madera, artes plásticas, cintos, carteras, bolsos, manteles y souvenirs, con horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. y pagos aceptados en efectivo, QR y transferencia en línea, destacó un reporte del telecentro Televisión Yayabo

Pero la reacción ciudadana desmontó el relato oficial con una frase que resume el sentir popular.

"Arte para las mamás de los ricos, estuve ayer ahí y los precios por el cielo", escribió Francisco Pentón en los comentarios de la publicación.

Otros visitantes se sumaron al coro de críticas. "Qué pena, pasé por ahí hoy en la mañana y es tremenda tristeza en vez de alegría", lamentó Milagros Ramón.

Elda Rosa Martín fue más directa: "Fui y no vi nada del otro mundo, lo mismo que hay en todas partes y a precios elevadísimos".

Mientras Emelina Álvarez resumió la contradicción con la advertencia "Agárrate que los precios están bien altos, si compras regalo no comes", Yudy Roja cerró el diagnóstico colectivo al afirmar que se trata de "una feria con los precios más altos que nunca se ha visto".

El contraste entre el discurso oficial y la experiencia ciudadana no sorprende en el contexto económico actual. Una sola manzana cuesta 500 pesos en Cuba, siete por ciento del salario mensual promedio, que apenas alcanza los 6,930 pesos, unos 15 dólares al cambio informal.

La situación es aún más crítica para los jubilados. La pensión mínima de 4,000 pesos se evapora en menos de una semana, según testimonios recientes, en un país donde la inflación real estimada por economistas independientes rondó 70 % en 2025.

La encuesta "En Cuba Hay Hambre 2025", basada en más de 2,500 respuestas en las 16 provincias, reveló que casi 34 % de los hogares reportó que al menos un miembro se fue a dormir sin comer, y que 79,4 % destina 80 % o más de sus ingresos a adquirir alimentos.

En ese escenario, las ferias de artesaní, que operan con precios no regulados en el sector privado o semiprivado, se han convertido en espacios inaccesibles para la mayoría.

La crisis económica cubana no deja de agravarse. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta una caída del PIB de 6,5 % para 2026, muy lejos del uno por ciento que anticipaba el plan del gobierno.

El Día de las Madres en Cuba se celebra este domingo 11 de mayo, tradición instaurada en la década de 1920 y convertida en ley nacional en 1928.

Los organizadores de la feria decidieron no incluir ese día en el evento precisamente para no afectar a sus trabajadoras. "Tenemos trabajadores que son madres, entonces no queremos molestar ese día de la madre", explicó uno de ellos en el video oficial.

Para la mayoría de las madres espirituanas, sin embargo, el regalo seguirá siendo inalcanzable.