Gobierno promete otra “transformación económica” y los cubanos responden con incredulidad tras décadas de improvisaciones

Las comentarios en Cubadebate muestran el desgaste de la credibilidad del discurso económico del régimen y el creciente escepticismo

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El anuncio del Programa Económico y Social del Gobierno 2026, presentado durante una sesión ordinaria del Consejo de Ministros encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, provocó este sábado una ola de comentarios escépticos incluso entre usuarios del perfil en Facebook de la página oficialista Cubadebate.

La reacción predominante no fue de entusiasmo, sino de agotamiento frente a otro paquete de metas, cronogramas y promesas en un país marcado por la inflación, los apagones, el deterioro de los servicios básicos y el desplome productivo.

“¿Y me pueden decir cuáles son las grandes metas y el compromiso social para yo estar bien informado? Porque dicho así no entiendo nada”, escribió Crescencio López, sintetizando la sensación de desconexión entre el discurso oficial y la vida cotidiana de los cubanos.

Captura de Facebook/Cubadebate

El propio Gobierno reconoció durante la reunión que “los métodos tradicionales no están dando resultados”, en palabras del viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, quien pidió actuar con “mayor iniciativa” y “propuestas diferentes” para enfrentar la crisis económica.

Sin embargo, para muchos comentaristas, el reconocimiento llega tarde y sin cambios reales de fondo. “Otro programa más!!!”, ironizó Alejandro Pérez. “Cuando lleguen los resultados no vamos a saber si son de la rectificación de errores, o de reimpulsar la economía, o del reordenamiento monetario”.

La desconfianza también estuvo marcada por el calendario del programa. “Ya estamos a mitad del 26”, comentó Yordanis Ricardo Labrada, mientras Ernesto Cordoví preguntó: “¿Cómo es posible que ahora sea que se apruebe?”.

Daniel Labañino Fals cuestionó igualmente que el país haya avanzado varios meses del año “sin plan”. Otros comentarios fueron todavía más duros contra el modelo económico centralizado y la acumulación de programas incumplidos.

“Cuántos planes, lineamientos y directrices en los últimos 10 años y ninguno ha resuelto nada”, escribió Edgar Uribe, quien pidió dejar de “experimentar” y otorgar más libertades económicas “como en China o Vietnam”.

José, otro usuario, calificó el nuevo anuncio como “otro plan más”, recordando programas anteriores “todos anunciados y ninguno cumplido”. También criticó la contradicción de que el propio Consejo de Ministros que aprueba nuevos planes reconozca ahora que existe exceso de burocracia.

El deterioro económico y social apareció repetidamente en las críticas. “El pueblo de a pie sigue en las mismas: sin comida, sin corriente, sin agua potable, sin gas para cocinar y sin medicamentos”, escribió Eloisa Melian Morfa.

Incluso algunos comentarios reflejaron desencanto ideológico. “La empresa estatal socialista no funciona”, afirmó Ruslan DC, quien aseguró que “más del 70 % de la población no cree en esa solución”.

Mientras Marrero insistía en que el programa recoge “la sabiduría popular” y contiene “todas nuestras grandes metas y compromisos”, muchos usuarios parecieron interpretar el anuncio como otra reformulación discursiva de políticas que no han logrado revertir la crisis.

Uno de los elementos más llamativos son las palabras del viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga quien admitió que los métodos tradicionales no están dando resultados, al tiempo que llamó a actuar con "mayor iniciativa" y "propuestas diferentes".

La publicación oficial también confirmó que la inflación interanual llegó al 13,42 % en marzo y que los precios agropecuarios en el mercado no estatal subieron un 31,9 %.

Además, el Gobierno admitió incumplimientos en inversiones por falta de combustible, acero, cemento y financiamiento.

En medio de ese escenario, los comentarios en Cubadebate dejaron al descubierto algo cada vez más visible incluso en espacios oficialistas, y es el desgaste de la credibilidad del discurso económico del régimen y el creciente escepticismo popular ante cada nuevo “reordenamiento” prometido desde el poder.

La más reciente reunión del Consejo de Ministros llega en un contexto económico sombrío. El ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, informó que la inflación interanual al cierre de marzo se situó en 13,42 %, con los precios agropecuarios del mercado no estatal subiendo un 31,9 % solo en La Habana.

El PIB cubano ha caído 23 % desde 2019, con proyección de contracción adicional de 7,2 % para este año, en lo que analistas describen como la peor crisis desde el Período Especial.

Una encuesta independiente de elToque con más de 41,658 respuestas (58 % desde dentro de Cuba) reveló que 92 % de los participantes se declara "muy insatisfecho" con el gobierno y 95 % considera urgente un cambio político.

Díaz-Canel obtuvo la peor valoración entre ocho figuras del gobierno, con una media de 1,11 sobre 5, con el 93,7 % asignándole la calificación mínima.

Cuba tiene un historial de reformas estructurales anunciadas con frecuencia y ejecutadas con lentitud o sin resultados tangibles.

El fracasado Ordenamiento monetario de 2021 disparó la inflación y empeoró la situación económica, y en diciembre de 2025 el propio Díaz-Canel reconoció la necesidad de combatir la burocracia sin que se produjeran cambios visibles.