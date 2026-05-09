Gobierno cubano aboga por "reinventarse" tras admitir que sus "métodos tradicionales" no funcionan

La declaración representa una de las admisiones más directas del propio régimen sobre la ineficacia de su modelo de gestión

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El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga admitió este sábado, durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros, que "los métodos tradicionales no están dando resultados" y llamó a actuar con "mayor iniciativa" y "propuestas diferentes" para enfrentar la crisis económica que atraviesa Cuba.

La reunión, presidida por Miguel Díaz-Canel y dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, analizó los resultados del Programa Económico y Social del Gobierno 2026 en el primer trimestre del año, reflejó un reporte del portal de la Presidencia.

Pérez-Oliva fue más explícito que en ocasiones anteriores al señalar la necesidad de "olvidarnos del límite de nuestras empresas, de nuestras entidades, y pensar en los beneficios que puede tener para el país cualquier decisión que adoptemos".

La declaración representa una de las admisiones más directas del propio régimen sobre la ineficacia de su modelo de gestión, en medio de la peor crisis económica desde el Período Especial.

Marrero, por su parte, convocó a que "cada cual hable el mismo idioma» en la implementación del programa, al que describió como un documento "enriquecido, consultado con la sabiduría popular" donde están "todas nuestras grandes metas y compromisos".

De los 81 objetivos específicos aprobados para esta etapa, 32 han sido implementados y 49 están en proceso. De las 158 acciones previstas, solo 65 han sido cumplidas, aseguró.

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, reportó que la inflación interanual al cierre de marzo alcanzó el 13,42 %, ligeramente superior a febrero, mientras advirtió sobre un posible "nuevo repunte de las presiones inflacionarias".

Los precios agropecuarios en el mercado no estatal subieron un 31,9 % en el trimestre, concentrado principalmente en La Habana.

El plan inversionista registró incumplimientos por falta de combustibles, acero, cemento y financiamiento, mientras el gobierno reportó avances parciales en el sector energético: cinco parques solares fotovoltaicos terminados con 58,74 MW de potencia y la recuperación de 239 MW mediante rehabilitaciones en centrales termoeléctricas de Santa Cruz del Norte y Cienfuegos.

Este llamado a "reinventarse" llega cuando el comunismo cubano vive una larga despedida en medio de un modelo agotado, con un PIB que ha caído 23 % desde 2019, con proyección de contracción adicional de 7,2 % para 2026.

La admisión de Pérez-Oliva contrasta con el discurso del canciller Bruno Rodríguez, quien apenas la semana pasada insistió en que Cuba no es un Estado ineficaz sino "asediado" y "agredido".

El propio Díaz-Canel había anunciado en abril que habrá menos burocracia y ministerios antes de mediados de 2026, en lo que el régimen presenta como una reforma estructural del aparato estatal.

Sin embargo, una encuesta nacional reveló que el mandatario concentra el rechazo absoluto de la población, con 92 % de los cubanos que se declara muy insatisfecho con el gobierno y solo 0,1% que quiere mantener el sistema tal como está.

La sesión también ejerció la iniciativa legislativa de los anteproyectos de leyes de la Vivienda, el Código del Trabajo y la Organización de la Administración Central del Estado, esta última vinculada directamente al anuncio de reducción del aparato burocrático, precisó la fuente.

Mientras el régimen debate cómo preservar o eliminar el actual sistema, la advertencia del viceprimer ministro resume la contradicción central del momento: el gobierno reconoce que sus métodos no funcionan, pero sigue sin abandonarlos.