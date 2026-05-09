«Cuba es más que sol y playa», dice la prensa oficial a propósito de la Feria Internacional de Turismo

Vídeos relacionados:

La prensa oficial cubana reporta la última jornada este sábado de la 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo FitCuba 2026 con el optimista eslogan de que «Cuba es más que un destino de sol y playa», mientras el país acumula el peor desplome turístico en más de dos décadas y más de un tercio de sus familias pasa hambre.

El evento se celebró por primera vez en formato mayoritariamente virtual los días siete y ocho de mayo, y concluye hoy de forma presencial en el parque Josone de Varadero —el mismo polo de sol y playa al que se dedicó la feria— con una gala de premios de coctelería, cocina y comunicación social, reporta la Agencia Cubana de Noticias (ACN). Una celebración digna de un sector en pleno auge, si los datos no dijeran exactamente lo contrario.

Con unos 900 participantes y expositores de Colombia, España, Argentina, Canadá y otros países, el evento tuvo una concurrencia muy inferior a la de otras ediciones: en 2025, por ejemplo, se superó los 1500 asistentes. El formato digital, presentado como apuesta innovadora, responde en buena medida a las limitaciones de un país que sufre apagones de hasta 20 y 30 horas diarias con un déficit de generación eléctrica superior a 1,900 MW. En Matanzas, provincia donde se ubica Varadero, los cortes pueden extenderse hasta 70 horas continuas.

El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, clausuró las jornadas el viernes con un discurso de aliento: «Cuba ha demostrado estar lista para recibir al mundo» y «FitCuba no es solo un evento, es símbolo de resiliencia, innovación y confianza en el futuro». Palabras que suenan especialmente audaces cuando la ocupación hotelera acumulada en la isla es del 21,5%, con más de ocho de cada diez habitaciones vacías.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz inauguró la feria mediante un video grabado —sin presencia física— y lanzó la ya polémica frase de que «cada vez que un turista viaja a Cuba, está ayudando al pueblo cubano». Lo que omitió es que los ingresos del sector se canalizan principalmente a través de GAESA, el conglomerado empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas, no precisamente hacia los bolsillos de ese pueblo al que aludía.

La realidad que contradice el discurso oficial es aplastante. El colapso del turismo dejó a unas 300,000 personas vinculadas al sector sin ingresos, y Gaviota cerró 20 hoteles en Cayo Santa María dejando a más de 7,000 trabajadores sin empleo. En el primer trimestre de 2026, Cuba recibió apenas 298,057 visitantes internacionales, una caída del 48% respecto al mismo período de 2025. En marzo, la cifra fue catastrófica: solo 35,561 turistas, un 79% menos que un año antes.

El turismo ruso se desplomó a apenas 249 visitantes en marzo de 2026, frente a los 15,688 de enero del mismo año. Y este sábado, mientras la prensa oficial celebraba la feria, circulaba en redes un video del hotel Grand Aston de La Habana completamente vacío, sin un solo turista a la vista.

La Agencia de Viajes San Cristóbal presentó el turismo urbano; Gaviota Tour, la naturaleza interior; Paradiso, la oferta cultural; y Servicios Médicos Cubanos, el turismo de salud. Un catálogo variado para un destino que en 2025 recibió apenas 1,81 millones de visitantes, el nivel más bajo desde 2002 fuera de la pandemia, y un desplome del 62% respecto al récord de 4,7 millones de 2018.

Mientras el régimen vende hospitalidad al mundo, una encuesta reveló que uno de cada tres hogares cubanos pasó hambre en 2025: el 33,9% de las familias reportó hambre y el 79,4% destina el 80% o más de sus ingresos únicamente a comer. Cuba es, en efecto, más que sol y playa. También es apagones, hambre y hoteles vacíos.