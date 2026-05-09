"Vacío, aquí no hay turistas": Así está el Hotel Grand Aston de La Habana

Un video publicado en Facebook muestra el exterior del Hotel Grand Aston La Habana completamente desierto, sin un solo turista a la vista, en una imagen que resume el colapso del sector turístico cubano en 2026.

"Miren cómo está esto, esto da pena, no sé qué va a pasar con nosotros", dice Arnold Caraballo mientras muestra la calle que antes solía estar llena de autos americanos antiguos, taxis y visitantes entrando y saliendo del lujoso hotel de cinco estrellas en El Vedado.

"Vacío, aquí no hay turistas, aquí no hay nada. Ya esto no hay quien lo aguante ya", expresa el autor del video con pesimismo.

El Grand Aston es uno de los hoteles más modernos de La Habana: 600 habitaciones, inaugurado en 2022, gestionado por el grupo indonesio Archipiélago International en asociación con Gaviota S.A., empresa del conglomerado militar GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Las imágenes no sorprenden a quienes siguen las cifras del sector. Cuba recibió apenas 298,057 visitantes internacionales en el primer trimestre de 2026, una caída del 48 % respecto al mismo período de 2025.

En marzo, el desplome fue aún más brutal: solo 35,561 turistas llegaron a la Isla, un 79 % menos que en marzo del año anterior. El turismo ruso, que alguna vez fue un pilar del sector, se redujo a apenas 249 visitantes ese mes.

La ocupación hotelera acumulada ronda el 21,5 %, lo que significa que más de ocho de cada diez habitaciones permanecen vacías en toda la isla. Gaviota cerró 20 hoteles en Cayo Santa María, dejando a más de 7,000 trabajadores sin empleo. En total, unas 300,000 personas vinculadas al turismo quedaron sin ingresos.

El panorama se agravó aún más el pasado jueves, cuando el secretario de Estado Marco Rubio designó formalmente a GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Trump el 1 de mayo. Las sanciones apuntan al corazón financiero del régimen e incluyen cadenas como Cubanacán, Gran Caribe e Islazul, con un plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren operaciones con el conglomerado militar.

Meliá Hotels International cerró el primer trimestre con el 50 % de su capacidad paralizada y una caída del 68 % en su beneficio neto. Otras cadenas aplicaron descuentos de urgencia de hasta el 30 % para intentar salvar la temporada, sin resultados visibles.

Mientras el Grand Aston aparece vacío en el video, el primer ministro Manuel Marrero inauguró el pasado jueves la 44ª Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026 mediante un video grabado -no en persona- con un discurso que choca frontalmente con la realidad.

Marrero prometió "un próximo invierno muy fuerte" y aseguró: "Somos optimistas, pensamos que estas sanciones de Estados Unidos no serán duraderas".

El primer ministro también lanzó una frase que generó rechazo en redes sociales: "Cada vez que un turista viaja a Cuba, está ayudando al pueblo cubano", ignorando que los ingresos del turismo fluyen hacia GAESA y las Fuerzas Armadas, no hacia la población.

Desde el récord histórico de 4,7 millones de visitantes en 2018, Cuba ha perdido el 62 % de sus turistas. El año 2025 cerró con 1,81 millones de visitantes, el peor registro desde 2002 excluyendo la pandemia, y las cifras de 2026 apuntan a un deterioro aún mayor.