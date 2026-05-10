Zar de la Frontera Tom Homan precisa cuántas deportaciones más se necesitan para restaurar EE.UU.

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Tom Homan, el zar de la Frontera de la Casa Blanca, respondió este jueves con una sola palabra cuando se le preguntó cuántas deportaciones más se necesitan para restaurar Estados Unidos como un país de ciudadanos legales: «millones».

En una entrevista con Will Cain en Fox News, Homan rechazó con contundencia los rumores de que la administración Trump estaba reduciendo su impulso en materia de aplicación de la ley migratoria, y anunció que espera que los números de deportaciones aumenten mientras los cruces fronterizos disminuyen.

«Miren... veo esto todo el tiempo, hay 12 millones de extranjeros ilegales en el país, usábamos esa cifra hace 25 años. Creo que es bien más de 20 millones. Así que vamos a hacer todo lo que podamos para arrestar a tanta gente como sea posible», declaró Homan.

Cuando se le cuestionó sobre la viabilidad logística de operaciones a esa escala, el funcionario respondió con determinación: «Lo intentaré con todas mis fuerzas».

Estas declaraciones llegan apenas dos días después de que Homan anunciara deportaciones masivas en Phoenix, Arizona, durante la Exposición de Seguridad Fronteriza, donde afirmó: «Se avecinan deportaciones masivas. Este será un buen año».

En ese mismo evento, Homan llamó «guerreros del teclado» a los críticos del ala dura del movimiento MAGA que consideran insuficientes las deportaciones realizadas hasta ahora; y les advirtió:

«Para aquellos que dicen que el presidente Trump se está debilitando en materia de deportaciones masivas, no tienen ni idea de lo que están hablando. Aún no han visto nada».

Homan también amenazó con «inundar la zona» de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en estados que no cooperen con el gobierno federal.

«¿Qué va a pasar con lugares como Nueva York y la gente aprueba esta legislación ridícula para no colaborar con nosotros? Vamos a inundar la zona. Van a ver más agentes del ICE que nunca», advirtió.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respondió recordando que el propio Trump había prometido no enviar agentes masivamente a su estado sin su solicitud: «No se lo estoy pidiendo».

En paralelo, Homan reconoció ante reporteros fuera de la Casa Blanca que ICE ha detenido a ciudadanos estadounidenses durante sus operativos, aunque aclaró que no los deporta.

«¿Han sido ciudadanos estadounidenses brevemente detenidos por sospecha? Estoy seguro. Estoy seguro. Pero no deportamos a ciudadanos estadounidenses», dijo.

Esta admisión se produce en un contexto de creciente controversia.

En marzo, la representante Pramila Jayapal presentó ante el Comité Judicial de la Cámara a cuatro ciudadanos que relataron haber sido detenidos por ICE sin ser acusados de ningún delito.

Según un análisis de la Universidad de California en Berkeley, las detenciones en vía pública aumentaron un 1,000% durante el primer año del segundo mandato de Trump.

Para ampliar su capacidad operativa, la administración está contratando 10,000 nuevos agentes de control migratorio, de los cuales unos 7,000 ya están en funciones y 3,000 en capacitación, con instrucciones de concentrar la «inmensa mayoría» en ciudades santuario.

Además, el gobierno adquirió 11 almacenes en todo el país para ampliar la capacidad de detención hasta 100,000 plazas, con una inversión de 45,000 millones de dólares.

Para la comunidad cubana, el impacto ha sido especialmente notable: las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre finales de 2024 y finales de 2025, y abogados advierten sobre las implicaciones para los migrantes cubanos ante la intensificación de los operativos.

Al menos 530 cubanos han sido repatriados en vuelos directos a La Habana en lo que va de 2026.

El movimiento MAGA presentó en marzo un plan de 21 puntos exigiendo deportar al menos un millón de personas por año, cifra que la administración Trump tiene como meta para el año fiscal en curso y el siguiente.