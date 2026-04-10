Detenciones de migrantes en la vía pública aumentaron un 1,000% en EE.UU.

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Las detenciones de inmigrantes se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento superior al 1,000%, según un nuevo análisis del Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley publicado este viernes.

El estudio compara los últimos seis meses de la administración de Joe Biden con los datos disponibles hasta marzo de 2026 y califica el fenómeno como un fenómeno novedoso en la historia de la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.

El análisis abarca las detenciones efectuadas en la vía pública, incluyendo las realizadas en tribunales de inmigración, vecindarios y oficinas locales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En paralelo, las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales aumentaron un 770% durante el mismo período, según el informe de Berkeley.

El porcentaje de detenidos con historial criminal bajó del 72% registrado en el año fiscal 2024 al 60% en el período más reciente, lo que indica que ICE amplió considerablemente su radio de acción hacia personas sin historial delictivo.

Este dato es consistente con un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional obtenido por CBS News, que indica que entre el 21 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, ICE realizó aproximadamente 392,619 arrestos, de los cuales menos del 14% tenían cargos o condenas por delitos violentos.

Las detenciones originadas en cárceles y prisiones —que antes de 2025 representaban la mayoría de los arrestos de ICE— prácticamente se duplicaron durante el primer año del segundo mandato de Trump.

El aumento de las detenciones se tradujo en un incremento aún mayor en el número de deportaciones: cinco veces más que en el período anterior. La administración Trump cuadruplicó con creces —4.5 veces— el número de camas de detención destinadas a personas arrestadas en el interior del país.

La tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó, pasando del 27% al 57%, mientras que la liberación en ese mismo plazo —práctica habitual para personas sin antecedentes durante la administración Biden— se convirtió en un suceso excepcional, ocurriendo solo en el 7% de los casos.

El informe señala que las salidas voluntarias y los retornos se multiplicaron por 28, lo que sugiere que muchos migrantes optaron por desistir de sus casos ante el endurecimiento del sistema: "Quizás… muchas más personas optaron por desistir de sus casos: las salidas voluntarias y los retornos (que son poco frecuentes en comparación con las expulsiones) se multiplicaron por 28", advierte el reporte.

El análisis también advirtió que una leve disminución en los operativos durante febrero y principios de marzo de 2026, tras los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis durante operativos de ICE, apenas alteró los patrones generales de la campaña de deportaciones.

El gobierno de Trump rechazó las conclusiones del informe. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a NBC News que el 70% de los arrestos de ICE involucran a inmigrantes con antecedentes penales y que la agencia persigue "lo peor de lo peor", añadiendo que "todos los arrestados cometieron un delito federal al entrar al país ilegalmente". ICE, por su parte, rechazó comentar "datos no verificados" de terceros y acusó a la Universidad de California en Berkeley de mostrar "solo los datos que le interesan" y de promover "una narrativa falsa".

El Proyecto de Datos sobre Deportaciones subrayó que su análisis utiliza registros primarios de ICE obtenidos mediante demandas judiciales, con una metodología completamente transparente, y que los datos contradicen la narrativa oficial de enfocarse en los casos más graves.