Carta de una madre cubana al gobernante Díaz-Canel: «¿Cómo explico el hambre a un niño?»

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Una madre residente en Santiago de Cuba le escribió este jueves una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel para preguntarle cómo explicarle a un niño de siete años y a un anciano de más de 80 que no hay desayuno, almuerzo ni cena, mientras el régimen insiste en que el pueblo debe «resistir».

El texto fue publicado por el comunicador social Yosmany Mayeta Labrada en su página de Facebook tras recibir el escrito de forma anónima.

La autora pidió el anonimato por miedo a represalias. «Ya sabe que acá todo es problemas y las consecuencias para quien alza su voz son nefastas», le explicó a Mayeta en el mensaje privado en el que le envió el texto.

La mujer se describe como madre, abuela, diabética y con lesiones cutáneas por estrés.

En la carta, dirigida formalmente al gobernante, la mujer desmonta con preguntas concretas el discurso oficial de la «resistencia creativa», expresión que Díaz-Canel usó el 5 de febrero de 2026 ante la prensa al afirmar que los cubanos superarían los tiempos difíciles «con resistencia creativa, con el esfuerzo y el talento de la mayoría».

«¿Qué se supone que debemos resistir? ¿Resistir qué? ¿De qué va esta resistencia? ¿Resistir los alumbrones, resistir tantas necesidades, resistir la falta de medicamentos, resistir el parecer zombis, resistir la violencia que ha generado en las calles tantas carencias, tantos suicidios, tantas muertes por falta de recursos básicos y necesarios?», escribe la mujer.

La carta también describe la degradación material de la vida cotidiana en la ciudad: «¿A seguir cocinando con carbón o leña como aborigen, si logro encontrar qué cocinar? ¿A eso usted le llama resistencia o supervivencia?».

Santiago de Cuba es una de las provincias más golpeadas por la crisis energética.

La Empresa Eléctrica local admitió apagones de 24 horas consecutivas desde marzo, y a finales de abril el déficit de generación eléctrica superó los 1.502 MW en todo el país.

La crisis alimentaria es igualmente severa. Un informe reciente sobre cinco provincias al límite reveló que el 78% de los encuestados considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señala que el 89% de la población vive en pobreza extrema y que siete de cada diez cubanos renuncia a al menos una comida diaria.

En Santiago específicamente se reportan desmayos por hambre, personas recogiendo alimentos del suelo y un aumento de ancianos y enfermos en situación de calle.

Jóvenes cubanas han salido a repartir comida a quienes no tienen nada que llevarse a la boca.

No es la primera vez que una madre cubana protagoniza una denuncia pública de este tipo. En marzo de 2025, una madre fue detenida con violencia en Río Cauto mientras protestaba en solitario contra la escasez de alimentos y los apagones.

La autora de la carta cierra su texto con una frase de resonancia histórica y un agotamiento que no deja lugar a interpretaciones: «Desde acá abajo no veo claro a qué debo resistir, tal vez usted que encabeza la cadena alimenticia, desde su posición en lo alto, le ve el sentido a tanta resistencia. Con el mayor respeto, los que vamos a morir lo saludan, sin resistirnos.»