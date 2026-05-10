«¿Qué pasaría si los cubanos votaran libremente?»: la pregunta que dejó sin respuesta a Bruno Rodríguez en televisión estadounidense

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla protagonizó la pasada semana un momento revelador en el programa «Good Morning America» de ABC News, cuando el reportero Whit Johnson lo presionó en La Habana sobre elecciones libres, presos políticos y reformas, y el ministro fue incapaz de responder con claridad a ninguna de las preguntas.
La entrevista, realizada días antes de su emisión, se produce en medio de la peor crisis entre Cuba y Estados Unidos en décadas, tras una nueva ronda de sanciones económicas anunciadas por la administración Trump.
El momento más tenso llegó cuando Johnson le preguntó directamente: «¿Qué teme que pasaría si hubiera elecciones libres y justas en Cuba, si el pueblo pudiera elegir de verdad?»
Rodríguez respondió únicamente: «Usted está presentando un prejuicio», y no dijo nada más.
Johnson señaló al aire, sin rodeos: «Nunca respondió esa pregunta».
Antes de ese momento, el canciller había intentado esquivar el tema calificando a Cuba de «una democracia diferente» y argumentando que es «un país con su propia historia, con sus peculiaridades, y somos una nación libre e independiente».
El periodista le recordó que en Cuba los votantes enfrentan un solo candidato y un solo partido, y que no existe posibilidad real de elección.
Rodríguez también afirmó categóricamente durante la entrevista que «no hay presos políticos en Cuba», declaración que Johnson refutó en vivo citando a organizaciones de derechos humanos que estiman que cientos de personas permanecen detenidas por razones políticas.
Organizaciones como Prisoners Defenders y Justicia 11J documentan entre 775 y 1,250 presos políticos en Cuba en lo que va de 2026, incluyendo 44 menores y cientos de personas relacionadas con las protestas del 11J de 2021.
Sobre las negociaciones con Washington, Rodríguez fue igualmente categórico: no ha habido «ningún progreso» en los contactos recientes entre ambos gobiernos.
La presentadora cubanoamericana Gio Benitez, quien condujo el segmento junto a Johnson, calificó la entrevista de «impactante» y recordó que su propia familia «lo perdió todo en la Cuba comunista».
Johnson describió la situación económica que observó en la isla con datos concretos: un cartón de huevos cuesta más que el salario mensual de un cubano promedio, el galón de gasolina alcanza los 40 dólares en el mercado negro, y las gasolineras permanecen cerradas porque nadie puede pagarlo.
Esa crisis tiene cifras que la respaldan. La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5% para 2026, la peor de América Latina y el Caribe, mientras el economista Pedro Monreal advierte que la caída podría llegar al 15%, comparable al peor año del Período Especial.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen, incluyendo la interceptación de al menos siete buques petroleros que han reducido las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y 90%. El 8 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA y Moa Nickel tras el vencimiento de un ultimátum sin respuesta del régimen.
En una primera parte compartida por el medio sobre la entrevista se observa al canciller cubano diciendo otras declaraciones polémicas. En esa ocasión, Rodríguez Parrilla acusó a Estados Unidos de tener intención genocida y advirtió que un ataque podría derivar en un «baño de sangre en Cuba».
Johnson cerró su reporte con una conclusión que resume el estado de las negociaciones: «Hay una creciente sensación de desesperación, y muchas de las personas con las que hablamos sí quieren un cambio».
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Política y Económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué no hay elecciones libres en Cuba?
En Cuba no hay elecciones libres porque el sistema político está diseñado para mantener el control del Partido Comunista. El gobierno sostiene que el país tiene un modelo de "democracia diferente", pero en realidad, los votantes enfrentan un solo candidato y un solo partido, sin posibilidad real de elección.
¿Existen presos políticos en Cuba?
Sí, en Cuba existen presos políticos. Organizaciones de derechos humanos como Prisoners Defenders y Justicia 11J han documentado entre 775 y 1,250 presos políticos, incluyendo a menores y personas relacionadas con las protestas del 11J de 2021.
¿Cómo afecta el embargo de Estados Unidos a la economía cubana?
El embargo de Estados Unidos afecta gravemente a la economía cubana. La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones desde 2026, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y 90%, lo que ha exacerbado la crisis económica y social en Cuba.
¿Cuál es la situación económica actual en Cuba?
La situación económica en Cuba es crítica. La CEPAL proyecta una contracción del PIB del 6,5% para 2026, la peor de América Latina y el Caribe, con apagones prolongados, escasez de combustibles y una dependencia creciente del mercado negro. Se estima que el salario promedio de un cubano no alcanza para cubrir necesidades básicas, como un cartón de huevos o un galón de gasolina.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.