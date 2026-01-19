Prospectos cubanos aseguran contratos destacados en el mercado internacional de MLB

Vídeos relacionados:

El período de firmas internacionales de MLB vuelve a confirmar la vigencia del talento cubano en el mercado global del béisbol, con una nueva generación de prospectos que aseguró contratos millonarios y acuerdos de desarrollo con varias organizaciones de Grandes Ligas.

Los reportes de periodistas especializados como Francys Romero y Yordano Carmona (Pelota Cubana) volvieron a ser referencia obligada para seguir de cerca a esta nueva generación que sueña con llegar a la Gran Carpa, de acuerdo con El Nuevo Herald.

Las firmas más altas: la nueva ola

Encabezando la lista por el monto del bono aparece el campocorto Rubén Gallego, quien firmó por 1.8 millones de dólares con los Arizona Diamondbacks. Natural de La Habana y formado en la academia Mickey’s, de Ysbel Medina, Gallego salió de Cuba con apenas 13 años y es considerado por varios scouts como uno de los mejores talentos de su clase. Bateador ambidiestro, con excelente contacto, defensa sólida y brazo potente, refuerza la fuerte presencia cubana en Arizona.

Muy cerca en relevancia se ubica el shortstop Joniel Hernández, también habanero, quien acordó con los Padres de San Diego por 1.4 millones. Hernández combina velocidad, poder y explosividad, y aunque su posición natural es el campocorto, varios evaluadores lo proyectan con la versatilidad suficiente para desempeñarse también en el jardín central.

Otro nombre destacado es el de Jaims Martínez, firmado por los Chicago Cubs por 900,000 dólares. Considerado uno de los jugadores más completos del grupo, muestra proyección de cinco herramientas, con una defensa evaluada en 60 gracias a su instinto y reloj interno, mientras continúa desarrollando su físico.

El grupo de bonos altos lo completan el infielder Leonardo Sevilla (Villa Clara), quien pactó por 750,000 dólares con Arizona, y el torpedero Karell Naranjo (Granma), firmado por los Cleveland Guardians por 625,000.

Sevilla perfila como bateador de contacto con proyección a la segunda base, mientras que Naranjo sobresale por su bateo zurdo, manos suaves y capacidad para moverse por el infield.

El rango medio: profundidad y proyección

En el rango medio también aparecen nombres a seguir. El jardinero Loidel Amaya firmó con Cleveland por 560,000 dólares, más 140,000 en beca, mientras que el outfielder Darián Rojas recibió 500,000 dólares de los Athletics. Ambos destacan por su contacto ofensivo y margen de crecimiento físico.

Entre los lanzadores, el derecho Jonathan Hechevarría firmó con los Atlanta Braves por 340,000 dólares, con una recta que oscila entre 90 y 93 mph. Por su parte, Jordan Pérez, integrante del equipo Cuba Sub-15, acordó por 300,000 con los Padres de San Diego, llamando la atención por su control y repertorio secundario.

Cleveland fue una de las organizaciones más activas, incorporando además a los jardineros Yhon Guerrero (250,000 dólares) y Loidel Amaya, consolidando una presencia cubana notable en su sistema de granjas.

Otras firmas a destacar

El listado se amplía con otras incorporaciones importantes:

Rolthemnay Marquetti (Pirates)

Luis Yamilk Riscart (Dodgers)

Yoenis Morales (Blue Jays)

Ricardo Pullés, receptor de raíces cubanas nacido en Rusia (Dodgers)

Patrick Silva, italiano e hijo del ex pelotero cubano Conrado Silva, firmado por los Phillies tras destacar en torneos juveniles internacionales.

Un patrón que se repite

Más allá de las cifras, el patrón vuelve a ser el mismo: jóvenes que salieron de Cuba a edades tempranas, se formaron en academias internacionales y hoy ven recompensado su sacrificio con una oportunidad en el béisbol profesional organizado.

El período de firmas internacionales vuelve a confirmar que, pese a la crisis del sistema deportivo cubano, el talento de la Isla sigue siendo altamente valorado en el mercado global de MLB, y que una nueva generación ya comienza a abrirse camino en las ligas menores con la mirada puesta en las Grandes Ligas.