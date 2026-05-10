El Necio asegura que sufre persecución y amenazas: Pide acción a la PNR

El periodista oficialista cubano Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes sociales como El Necio, publicó este domingo un video en Facebook denunciando persecución y amenazas en las calles de La Habana y anunció que acudiría a la estación de policía para presentar una denuncia formal ante la PNR.

Velázquez, que regresaba de un viaje a Moscú donde participó en el Foro Sovintern a finales de abril, relató dos incidentes protagonizados por un individuo desconocido cuya identidad decidió no revelar públicamente, dejando esa tarea a las autoridades.

El primer episodio ocurrió durante el coloquio Patria en La Habana Vieja, donde el sujeto adoptó una actitud agresiva. «Me está como que persiguiendo por las calles de La Habana. Primero adoptó una actitud agresiva y amenazante en La Habana Vieja con algunos amigos ahí durante el coloquio Patria», relató el comunicador.

Captura de Facebook

El segundo incidente tuvo lugar en el Hotel Nacional, donde el mismo individuo lo siguió y lo amenazó directamente: «Qué suerte tú tienes, te voy a coger, te voy a agarrar por las calles de La Habana», según el relato de El Necio, quien asegura contar con testigos en ambos casos.

El periodista justificó la denuncia pública también como medida de precaución.

«Cualquier cosa que pueda pasar conmigo, ya por lo menos hay un registro, está ahí registrado en una denuncia policial», explicó, y añadió que pidió a las autoridades revisar las cámaras de seguridad para identificar al agresor.

Velázquez también citó el caso de un colega: «Recientemente golpearon a un colega comunicador, el Guajiro Citadino, por las calles de La Habana alguien lo golpeó y salió corriendo. Y realmente este tipo de cosas hay que denunciarlas a tiempo».

El comunicador, colaborador del diario Granma y uno de los principales propagandistas digitales del régimen en redes sociales, fue tajante sobre su postura: «Que sepan los que vienen con esta actitud de escuadristas del fascismo que uno los va a denunciar y que no les tenemos miedo».

El video se produce meses después de que Estados Unidos le impusiera restricciones de visado en febrero por su presunta participación en campañas de acoso contra diplomáticos estadounidenses en Cuba, incluyendo al encargado de negocios Mike Hammer. El Necio negó las acusaciones y las calificó de represalia política.

En su reciente estancia en Moscú, el periodista declaró su admiración por Putin y el pueblo ruso y publicó un poema al exdictador Fidel Castro frente a su estatua en la capital rusa.

Las reacciones al video fueron divididas. Mientras muchos seguidores le expresaron apoyo —«Cuídate, pero no claudiques, Cuba te necesita»— y otros valoraron el gesto —«Excelente, es lo mejor que puedes haber hecho, dejar sentado un precedente»—, algunos internautas mostraron escepticismo o ironía.

Un comentario señaló: «Está bien que denuncies. Pero no hagas de eso un show». Otro, más irónico, apuntó: «Comenzó el circo, pero no hay pan».

Un internauta planteó la pregunta que subyace a toda la denuncia: «Si el pueblo pudiera hacer sus denuncias sin ser castigados… el tribunal tendría que ser gigantesco, no hay suficientes jueces para abogar por tantas injusticias».

La pregunta de fondo es si la PNR, que históricamente ignora las denuncias de ciudadanos comunes, responderá de manera diferente cuando quien denuncia es un comunicador al servicio del propio régimen.