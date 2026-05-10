Periodista oficialista rechaza intervención y así le responden los cubanos

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El periodista Henry Omar Perez, de la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN) con base en Villa Clara, publicó este sábado en Facebook una imagen con fondo rojo y texto en blanco que reza «Soy cubano y rechazo una intervención militar en Cuba», desatando una avalancha de respuestas que reflejan la profunda división entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

La publicación acumuló más de 1,092 reacciones, 508 comentarios y 15 compartidos, convirtiéndose en un campo de batalla digital en el que la mayoría de los internautas no tardó en cuestionar la credibilidad del periodista y la coherencia de su mensaje.

En un comentario propio, Perez arremetió contra quienes piden la intervención: «Me llama la atención que todos los que han comentado pidiendo una intervención militar a Cuba viven fuera de la isla con toda su familia, hay que ser muy descarado para pedir bombas para un país y verlo desde lejos en el aire acondicionado».

Captura de Facebook

La respuesta de los internautas fue contundente. Varios le preguntaron directamente dónde viven sus hijos, insinuando que él mismo podría residir fuera de Cuba.

Uno lo llamó «chivato» y otro fue más directo: «Como periodista cubano asociado al régimen tienes que postear lo que te dicen que publiques».

Lo que más desmontó el argumento de Perez fue la voz de cubanos que afirman vivir dentro de la isla y que también apoyan la intervención.

Uno de ellos escribió: «Vivo en Cuba y una intervención militar es la única forma de librarnos del comunismo que solo le trajo a esta isla hambre, miseria y destrucción. Cuba está destruida sin caer bombas y sus dirigentes lo ven desde sus aires acondicionados».

Otros internautas apuntaron directamente a la contradicción política del periodista. «Usted rechaza lo mismo que rechaza Raúl Castro», le espetó uno.

Otro fue más lacónico: «Mejor pon soy comunista y rechazo una intervención». Un tercero le lanzó una pregunta sin respuesta: «¿A qué no te atreves a rechazar la perpetuidad del PCC en el poder, a que no condenas que a una joven madre la condenen a 15 años por subir un video en las redes y a un homicida le dan ocho y en cinco está en la calle?».

También hubo quienes, sin pedir la intervención, rechazaron la postura del periodista con igual firmeza.

«Soy cubana y rechazo una intervención militar en mi país, pero sí quisiera un cambio radical para el pueblo que ya no aguantamos más y cada vez estamos peor», escribió una internauta. Otra resumió el estado de ánimo de muchos con una sola frase: «Pero si ya estamos muertos, ¿de qué hablan?».

Un comentario reflejó el clima de represión que vive la isla: «No quiero guerra pero sí quiero mejor, no comento porque me meten preso».

El perfil de Perez como periodista oficialista no es nuevo: en noviembre de 2025 llamó «terrorista» al medio independiente El Toque e insultó a su director. En abril de 2026 publicó su boleta electoral marcada a favor de Díaz-Canel con el mensaje «Yo voté por Miguel Díaz-Canel Bermúdez y lo volvería a hacer».

La publicación se produce en un momento de máxima tensión entre Cuba y Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha amenazado con desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de las costas cubanas, afirmó que EE.UU. podría «tomar Cuba casi de inmediato» y no descartó aplicar al régimen de La Habana la misma fórmula que llevó a la captura de Nicolás Maduro.

El canciller cubano Bruno Rodríguez advirtió sobre un posible «baño de sangre» si se concretaba una acción militar, mientras que el Pentágono y el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. descartaron una intervención inminente.

Un internauta resumió con ironía el fondo del debate: «Cuba lleva 67 años intervenida militarmente».