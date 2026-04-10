Se dispara la inflación en EE.UU., la más alta de los últimos dos años

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La inflación en Estados Unidos alcanzó el 3.3% interanual en marzo de 2026, su nivel más alto en dos años, impulsada principalmente por un shock energético directamente vinculado al conflicto armado con Irán, según el informe del Índice de Precios al Consumidor publicado este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

El aumento mensual de los precios fue del 0.9% en marzo, el mayor registrado en cuatro años, frente al 0.3% de febrero.

El motor principal de este repunte fue el sector energético, que subió un 10.9% en el mes y un 12.5% en términos interanuales.

La gasolina se disparó un 21.2% en un solo mes, el mayor incremento mensual desde 1967, y representó aproximadamente el 75% del aumento total del índice de precios en marzo.

El precio promedio del galón de gasolina en EE.UU. pasó de 2.98 dólares antes del conflicto a 4.17 dólares el 9 de abril, según la Asociación Estadounidense del Automóvil. En algunas zonas de California, el galón de gasolina premium llegó a acercarse a los 10 dólares.

El detonante directo de este shock fue el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán el 4 de marzo de 2026, en respuesta a las operaciones militares conjuntas de EE.UU. e Israel iniciadas el 28 de febrero. Por ese estrecho transita el 20% del petróleo mundial.

El crudo WTI acumuló una subida superior al 70% desde el inicio del conflicto, superando los 101 dólares por barril el 9 de abril, mientras el Brent internacional llegó a un pico de 126 dólares, frente a los 66-67 dólares previos al conflicto.

Aerolíneas y empresas como Amazon comenzaron a trasladar estos costos a los consumidores mediante recargos por combustible. El diésel alcanzó los seis dólares por galón en algunas zonas del país.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo más contenida: 0.2% mensual y 2.6% interanual, lo que indica que las presiones inflacionarias no se han extendido de forma generalizada a otros sectores de la economía.

Los alimentos registraron un aumento del 0.4% mensual, con comida en casa subiendo un 0.4% y comida fuera del hogar un 0.3%.

La Casa Blanca reiteró este viernes que los efectos económicos del conflicto son a corto plazo, señalando que algunos precios, como los huevos, la carne de res y los lácteos, se mantienen estables o a la baja.

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en el rango de 3.50%-3.75% en su reunión del 18 de marzo, con un solo voto disidente a favor de un recorte. Su presidente, Jerome Powell, reconoció que "las medidas a corto plazo de las expectativas de inflación han aumentado en las últimas semanas, probablemente reflejando el sustancial aumento en los precios del petróleo causado por las disrupciones de suministro en Oriente Medio".

El 8 de abril, Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán, mediado por Pakistán, que incluía la reapertura del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, el acuerdo mostró señales de fractura casi de inmediato: el 9 de abril solo cuatro barcos transitaron el estrecho, el nivel más bajo desde el 31 de marzo, según S&P Global Market Intelligence.

Sultan Al Jaber, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi, fue contundente al respecto: "El Estrecho de Ormuz no está abierto. El acceso está restringido, condicionado y controlado".

Las negociaciones formales entre EE.UU. e Irán estaban programadas para celebrarse este viernes en Islamabad, Pakistán, con el vicepresidente JD Vance representando a Washington. Patrick De Haan, analista de GasBuddy, resumió la incertidumbre que rodea la situación: "Puede que esta montaña rusa aún no haya terminado".