Periodista colombiano fue detenido en Cuba: Tiene prohibido entrar a la isla

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El periodista y creador de contenido colombiano Daniel Maldonado fue detenido durante cuatro horas en Cuba, declarado persona no grata y tiene prohibición de regresar a la isla, según relató este viernes en un reel de Instagram donde describió con detalle el operativo que las autoridades cubanas desplegaron contra él.

El incidente ocurrió aproximadamente una semana antes de la publicación, el día en que Maldonado debía tomar su vuelo de regreso a Colombia.

A las 7 de la mañana, dos agentes llegaron al apartamento donde se hospedaba —ubicado frente a una estación de policía— y le confiscaron los pasaportes a él y a su acompañante, quien lo grababa.

Ambos fueron trasladados a la estación, donde les quitaron los celulares. Maldonado describió el interrogatorio en un cuarto blanco con seis policías: tres frente a él y tres detrás, vigilando sus movimientos.

«Algo que realmente es ilegal, altera los derechos de cualquier ser humano, uno tener que mostrar las cosas que son personales de uno», dijo Maldonado al referirse a la exigencia de desbloquear su teléfono y mostrar fotos y videos.

Cuando negó haber publicado contenido, un agente sacó su propio celular y le mostró las publicaciones que el colombiano había subido, incluyendo una donde criticaba al presidente colombiano Gustavo Petro por elogiar a Cuba.

Uno de los policías fue directo: «Es un delito grabar allá. De hecho usted lo puede meter en la cárcel si usted habla mal del gobierno».

Las autoridades le hicieron borrar fotos de su celular, lo llevaron al hotel a recoger sus pertenencias y luego al aeropuerto, donde fue retenido otras dos horas más, revisado nuevamente y declarado formalmente persona no grata. Estuvo a punto de perder su vuelo.

Maldonado había tomado precauciones el día anterior: borró el contenido de su celular y envió los archivos a una nube en Colombia, lo que le permitió conservar el material grabado.

El caso se suma a un patrón documentado de hostigamiento a creadores de contenido extranjeros en Cuba.

Solo días antes, el youtuber estadounidense Nick Shirley denunció haber sido seguido por agentes de inteligencia cubana desde el aeropuerto de La Habana el 30 de abril, con confiscación de equipos y acoso en su hotel.

El brazo mediático de la Seguridad del Estado, «Razones de Cuba», salió a desmentir el relato de Shirley calificándolo de «puro guion anticomunista».

En junio de 2025, el canal español Black Mango fue interrogado por la Seguridad del Estado durante la grabación de un documental en la isla.

En septiembre de 2024, la pareja peruana Eva Cavero y Andrés Izarnótegui fue deportada tras 12 horas de interrogatorio por grabar contenido para su canal.

Este contexto se produce mientras Cuba registra niveles récord de represión: 69 detenciones arbitrarias de periodistas en enero de 2026, un aumento del 430% respecto a enero de 2025, y alrededor de 775 presos políticos en la isla.

Maldonado cerró su relato con un mensaje directo: «Me voy del país muy feliz de la gente que conocí, pero muy triste, porque tristemente esta gente vive en un régimen en donde si hablan de política, los meten en la cárcel. No pueden comer porque el salario mínimo no les alcanza. Y tristemente, si no eres parte del gobierno, vives en la entera pobreza».