Francia despliega efectivos militares en el Caribe: ¿Se suma Macron a las acciones de Trump para combatir el narcotráfico?

Vídeos relacionados:

El gobierno francés anunció este domingo un refuerzo sin precedentes de su presencia militar y policial en Guadalupe, un territorio ultramarino estratégicamente situado en el Caribe.

La medida, dada a conocer por el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, pretende reforzar la lucha contra el narcotráfico, en un contexto regional cada vez más tenso y en paralelo a las acciones tomadas por Estados Unidos en la zona.

Retailleau confirmó la incorporación de 13 investigadores adicionales de OFAST, el organismo central antinarcóticos, junto con el despliegue de un laboratorio de análisis balístico en el archipiélago, lo que eliminará la necesidad de enviar armas decomisadas a la metrópoli.

También anunció el establecimiento de escuadrones móviles, dos brigadas náuticas (en Gourbeyre y Pointe-à-Pitre), radares en los canales estratégicos, y un dron para vigilar los más de 700 km de costas de seis islas guadalupenses.

El fortalecimiento incluye sistemas estrictos de control de pasajeros en aeropuertos y el Gran Puerto Marítimo de Guadalupe, así como en el puerto de Fort-de-France (Martinica), dentro del marco del proyecto “Hub Antilles”.

Según la agencia AFP, las autoridades de Guadalupe ya alertaron en julio de 2023 sobre el aumento del narcotráfico luego de que se reforzaran los controles en la Guayana Francesa.

Lo más leído hoy:

“Salen de los contenedores, del correo postal, de los barcos de recreo… Se registra una nueva ruta con 'mulas'”, explicaba el director de aduanas, quien dio cuenta de al menos 5 toneladas de cocaína incautadas en una operación reciente.

El mes pasado, Retailleau, en visita a Martinica y Guadalupe, destacó que Francia ya no tiene “zonas blancas” frente al narcotráfico. Reveló que, solo en el primer semestre de 2025, las incautaciones de cocaína en el país aumentaron un 45 %, incluyendo 37,5 toneladas interceptadas entre la metrópolis y los territorios de ultramar.

Estas acciones de París parecen alinearse con la política de firmeza promovida por EE.UU., que recientemente desplegó 4,000 marines en el Caribe como parte de su ofensiva antidrogas cerca de Venezuela.

Con este despliegue, el gobierno de Emmanuel Macron refuerza el control sobre sus territorios ultramarinos y busca impedir que estos se conviertan en puertas de entrada a Europa para el narcotráfico.

La operación demuestra que la lucha antinarcóticos se está convirtiendo en un eje estratégico compartido entre aliados occidentales en la región.

Otras señales en el Caribe: Trinidad y Tobago endurece postura contra Maduro

El panorama regional se complicó aún más para Caracas tras la inesperada declaración de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien este fin de semana respaldó públicamente el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe.

En un discurso televisado, aseguró que su país concederá “sin reservas” acceso al territorio trinitense si Washington lo solicita para responder a un eventual ataque venezolano contra Guyana.

“Si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade el territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso al territorio trinitario para defender al pueblo de Guyana, mi gobierno se lo concederá sin reservas”, afirmó la mandataria.

La declaración llega en un momento de máxima tensión regional, marcado por el arribo de destructores estadounidenses frente a las costas venezolanas y el despliegue anunciado de buques anfibios con capacidad para desembarcar marines.

Persad-Bissessar justificó el giro en su política al recordar que Trinidad y Tobago ha sufrido durante dos décadas el impacto del narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Según datos de Insight Crime, el país cerró 2024 con 625 homicidios, una tasa de 45,7 por cada 100,000 habitantes, de los cuales casi la mitad se vincula a actividades de pandillas.

La primera ministra denunció además la infiltración de redes criminales en las instituciones de varios países caribeños y reclamó más cooperación internacional.

Su mensaje fue interpretado como un aviso directo a Nicolás Maduro, en medio de la disputa territorial por el Esequibo, región rica en petróleo y minerales que Venezuela reclama como propia y cuya anexión intentó formalizar en un referéndum celebrado en diciembre de 2023.

La postura de Trinidad y Tobago fue rápidamente respaldada por sectores de Washington. El congresista cubanoamericano Carlos Giménez agradeció el gesto y lo calificó de “decisión estratégica” que refuerza la seguridad colectiva en el Caribe.

En paralelo, Jamaica también evalúa declarar a las pandillas como organizaciones terroristas, lo que facilitaría operaciones conjuntas con actores internacionales.