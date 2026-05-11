Trump sobre Irán: «Vamos a obtener una victoria completa»

El presidente Donald Trump descartó este lunes la más reciente contrapropuesta iraní de alto al fuego como «totalmente inaceptable» y reafirmó que Estados Unidos logrará «una victoria completa» sobre Irán, rechazando cualquier presión para ceder en las negociaciones.

«Ellos piensan que me cansaré de esto o me aburriré, o que tendré alguna presión, pero no hay presión, no hay presión en absoluto», declaró Trump. «Vamos a tener una victoria completa».

Las declaraciones llegan un día después de que Irán enviara su contrarrespuesta a la propuesta de paz estadounidense a través de mediadores paquistaníes, excluyendo cualquier discusión sobre el enriquecimiento de uranio, condición que Washington considera innegociable.

Trump describió el estado militar iraní como devastado: «Su armada está muerta. Tenían 159 buques. Ahora tienen cero, salvo las pequeñas lanchas rápidas que nosotros eliminamos a razón de ocho por día. No tienen fuerza aérea, no tienen defensa antiaérea, no tienen radar».

El mandatario también señaló que los líderes iraníes «del primer nivel, segundo nivel y la mitad del tercer nivel han sido eliminados», y que aun así Irán regresa a negociar con propuestas que calificó de «estúpidas»: «Nadie las aceptaría, aunque Obama las hubiera aceptado. Biden las hubiera aceptado».

El eje central de la posición estadounidense es categórico: Irán no puede poseer un arma nuclear. «Si la tuvieran, el Medio Oriente desaparecería, Israel desaparecería, y probablemente Europa sería la siguiente», advirtió Trump.

El conflicto se desencadenó el 28 de febrero de 2026 con el lanzamiento de la Operación Epic Fury (Furia Épica), un ataque conjunto de EE.UU. e Israel que eliminó al líder supremo Alí Jamenei y destruyó gran parte de la infraestructura militar iraní.

Tras 38 días de hostilidades, se alcanzó un alto al fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán y condicionado a la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, las negociaciones posteriores han fracasado de forma reiterada. La primera ronda en Islamabad, encabezada por el vicepresidente JD Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner, colapsó tras 21 horas por posiciones irreconciliables: EE.UU. exigió el desmantelamiento total del programa nuclear y una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio; Irán propuso una pausa de cinco años y reclama 270,000 millones de dólares en compensaciones de guerra.

El 6 de mayo, EE.UU. presentó un memorando de una página con 14 puntos que incluía la moratoria nuclear, el levantamiento de sanciones y la apertura del Estrecho de Ormuz. La respuesta iraní llegó el 10 de mayo y fue rechazada de inmediato.

Trump también aludió a las protestas internas en Irán, afirmando que el régimen mató a 42,000 manifestantes desarmados en los últimos dos meses. Sin embargo, la cifra exacta no ha podido ser confirmada oficialmente.

Sobre el programa nuclear, Trump reveló que el sitio iraní fue tan destruido por los bombardeos que «solo uno o dos países en el mundo podrían extraer» el material resultante: «Tú y China son los únicos dos países en el mundo que podrían sacarlo».

Trump también recordó que fue él quien terminó el acuerdo nuclear JCPOA firmado por Barack Obama, al que calificó como «el peor acuerdo en la historia de la defensa de nuestro país», y que habría permitido a Irán obtener un arma nuclear en cuestión de años.

«Irán no puede tener un arma nuclear, y no la tendrá. Esto ha durado 47 años. Otros presidentes y líderes con el poder para actuar debieron haberlo hecho, pero no lo hicieron», concluyó Trump.