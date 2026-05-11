Joven cubano explica qué hay detrás de la nueva Ley de Migración

El creador de contenido cubano Emmanuel H. Castillo publicó un vídeo en Instagram en el que desmonta la narrativa oficial y sostiene que, más que un alivio para los emigrados, la nueva Ley 171 de Migración de Cuba funciona como un mecanismo de protección patrimonial para la élite del régimen.

Castillo construye su argumento sobre una cláusula que, según él, «casi nadie está leyendo»: para mantener la «residencia efectiva migratoria» —es decir, los derechos plenos en la isla aunque se viva en el exterior— no es necesaria la presencia física en Cuba, sino demostrar «arraigo mediante vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales».

«¿Quién tiene más propiedades, más cuentas y más familia bien colocada en Cuba que la propia élite que la ha gobernado por casi 70 años?», pregunta el creador de contenido en el vídeo.

La ley había sido aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de julio de 2024. Su novedad más visible es la eliminación del límite de 24 meses fuera del país que convertía automáticamente a los cubanos en «emigrados definitivos», haciéndoles perder derechos sobre sus bienes en la isla.

Pero Castillo conecta esa ley con otro instrumento que sí está ya vigente: el Decreto-Ley 117/2026, publicado el 5 de mayo en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 60, que crea una condición migratoria especial llamada «Inversores y Negocios» para cubanos residentes en el exterior.

Este decreto permite a los emigrados operar en Cuba con derechos plenos, siempre que cuenten con el aval de una entidad estatal.

«La Ley 171 protege que no pierdas lo que tienes. El Decreto 117 te deja entrar a manejarlo como si nunca hubieras ido. Uno es el candado y el otro es la llave», resume Castillo.

El análisis cobra mayor peso si se considera el momento en que se publicó el paquete normativo: el 5 de mayo, dos días antes de que el Departamento de Estado de EE.UU. anunciara sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y 70% de la economía cubana, junto a su directora ejecutiva y la empresa minera Moa Nickel S.A.

Marco Rubio confirmó el 8 de mayo que vendrán más sanciones en los próximos días y semanas, aclarando que van dirigidas contra el régimen, no contra el pueblo cubano.

Para Castillo, el régimen está enviando un mensaje encubierto a su propia élite mientras ofrece otra imagen al mundo: «Lo que el régimen le está diciendo a su propia gente no es lo que le está diciendo a la prensa. Le está diciendo: muévete, reclasifícate por las propiedades del nombre correcto y entra como inversor antes de que cierren todo».

El creador de contenido, que en marzo publicó otro vídeo viral sobre la unidad como clave para el cambio en Cuba, también advierte que la Ley 171 otorga al MININT facultades ampliadas para autorizar o denegar la entrada, salida o permanencia de ciudadanos, e incluye prohibiciones de salida por «preservación de fuerza de trabajo calificada» o «protección de información oficial».

La nueva condición migratoria para inversores requiere además el pago de un impuesto de 3,500 pesos cubanos por documentos, según fija la Resolución 93/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, incluida en el mismo paquete normativo.

«La ley que protege las propiedades de los emigrados, esa que todos celebramos, porque sí tiene partes buenas, es exactamente la misma ley que le da al régimen el marco para proteger las propiedades de los que más tienen en Cuba», concluye Castillo, resumiendo la paradoja central de su análisis: el mismo instrumento sirve a dos propósitos completamente distintos.