Ni los coroneles del régimen se salvan: anciano mutilado agoniza sin atención médica en La Habana

Denuncian abandono y falta de atención médica a coronel mutilado de guerra y miembro de la ACRC

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Un anciano de 78 años, coronel mutilado de guerra y miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), agoniza sin atención médica en Guanabacoa, La Habana, mientras el régimen cubano le niega medicamentos y materiales de cura. La denuncia la realizó el opositor y expreso político José Díaz Silva, quien documentó el caso en una publicación pública en la que exige atención inmediata para el veterano.

José García López enfermó de chikungunya y sufrió una caída mientras permanecía acostado, lo que agravó su estado hasta volverlo crítico.

Cuando activistas gestionaron un certificado médico en la posta del área para presentarlo en el Policlínico Julio Antonio Mella de Guanabacoa y solicitar insumos para sus curas, la respuesta fue contundente: «no había nada».

La paradoja es brutal: según los denunciantes, en Guanabacoa existen almacenes con recursos médicos guardados mientras veteranos enfermos y mutilados son abandonados a su suerte.

Quien hoy asiste humanamente a García López no es el Estado al que sirvió, sino activistas del Movimiento Democracia (MD), el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y promotores de Cuba Decide.

«Es indignante que quienes un día entregaron su vida y su salud al sistema hoy sean tratados peor que animales, olvidados y condenados al sufrimiento», escribió Díaz Silva en su denuncia.

El carnet de la ACRC de García López, fotografiado sobre su extremidad vendada, lleva la firma del ya fallecido Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, presidente fundador de la organización durante dieciséis años.

Facebook / Jose Diaz Silva

Díaz Silva es una figura conocida de la oposición cubana. Dirigente del MONR y del Movimiento Democracia, fue arrestado en marzo de 2022 y condenado a dos años de trabajo correccional. Llegó a Miami desterrado el 24 de diciembre de 2022 con visa humanitaria, bajo amenaza de reclusión si regresaba a Cuba. Desde el exilio, continúa documentando violaciones de derechos humanos en la isla.

El caso de García López no es aislado. En enero de 2023, Rigoberto Sarmiento Guerrero, combatiente del Ejército Rebelde y fundador del PCC, de 86 años, estuvo 21 días encamado sin atención médica ni visita de la ACRC en Holguín. En abril de este año, el hijo de un combatiente cubano en Angola denunció que el cuerpo de su padre llevaba más de 24 horas sin sepultar en el Cementerio de Moa por desatención de las autoridades.

El colapso del sistema de salud agrava el abandono. El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió que faltan 461 de los 651 fármacos del Cuadro Básico de Medicamentos, dejando disponible apenas el 30% de los esenciales. Los policlínicos carecen de insumos básicos como jeringuillas y materiales de cura.

Los veteranos de Angola, por su parte, reciben pensiones de entre 1,500 y 2,000 pesos cubanos mensuales —equivalentes a menos de cuatro dólares al cambio informal—, insuficientes para cubrir necesidades básicas.

«José García López sobrevive gracias a la ayuda solidaria de hermanos y activistas, porque los medicamentos en Cuba son impagables para el pueblo», concluyó Díaz Silva, quien exige ante el mundo «atención médica inmediata, medicamentos y condiciones humanas» para el anciano coronel.