Exoficial de operaciones de la CIA asegura que el régimen cubano enfrenta la mayor presión de su historia

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Rick de la Torre, exoficial de operaciones de la CIA y exjefe de estación en Caracas, afirmó en una entrevista con el canal WPLG Local 10 que el régimen cubano enfrenta «más presión que en cualquier otro momento de su historia», en un contexto marcado por el colapso del subsidio petrolero venezolano y las nuevas sanciones estadounidenses contra el conglomerado militar GAESA.

De la Torre participó en la Conferencia de Seguridad Hemisférica organizada por la Universidad Internacional de Florida (FIU) y compartió sus declaraciones en redes sociales este lunes, vinculando directamente la crisis cubana con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en la «Operación Resolución Absoluta».

«La economía de Cuba ha sido un fracaso durante seis, siete décadas. No hay nada nuevo ahí. Lo que ocurrió, lamentablemente, fue que tras la caída de la Unión Soviética, el régimen cubano logró sobrevivir el tiempo suficiente para meter sus tentáculos en Venezuela», explicó el exanalista.

Según De la Torre, el petróleo venezolano subsidiado —entre 25,000 y 30,000 barriles diarios— fue el principal sostén económico del régimen durante años. Con ese flujo interrumpido, lo que queda es, en sus palabras, «la exposición de un sistema corrupto que no funciona».

El exoficial fue categórico al señalar que las sanciones no dañan al pueblo cubano, sino que evidencian el daño que el propio régimen le ha causado: «Todo lo que han hecho es mantener al pueblo cubano a raya y prolongar su dolor y sufrimiento. Ahora llegamos y decimos: algo tiene que ceder. Algo tiene que cambiar. El statu quo no puede continuar».

El análisis de De la Torre coincide con el anuncio del secretario de Estado Marco Rubio del 7 de mayo de nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y 70% de la economía formal cubana y acumula activos ilícitos estimados entre 18,000 y 20,000 millones de dólares.

Rubio describió a GAESA como una empresa «creada por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano. Ni un centavo».

Las sanciones derivan de una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 1 de mayo y otorgan a empresas extranjeras un plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar vínculos con el conglomerado, bajo amenaza de sanciones secundarias.

La canadiense Sherritt International ya suspendió todas sus operaciones en Cuba y sus acciones cayeron un 30% tras el anuncio.

Sobre los líderes del régimen, De la Torre no dejó lugar a dudas: «Los octogenarios de una junta militar que gobiernan Cuba: es hora de que cedan el poder. Realmente lo es».

Sin embargo, reconoció que no lo harán por voluntad propia: «No los veo haciéndolo voluntariamente. No. Creo que la presión tiene que seguir aumentando».

El exanalista señaló que esa presión debe ser múltiple —económica y diplomática— y advirtió a los dirigentes cubanos que acumular miles de millones robados al pueblo en cuentas bancarias extranjeras no sirve de nada si nadie les abre las puertas.

La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de -6.5% para 2026, la peor de América Latina, con una contracción acumulada del 23% desde 2019 y apagones de hasta 25 horas diarias en varias regiones.

De la Torre cerró la entrevista con una declaración de esperanza: «No solo espero ver una Cuba libre, espero ver el fin del marxismo y el comunismo en nuestro hemisferio. Esta es la oportunidad más cercana que hemos tenido en mucho tiempo, y creo que podemos lograrlo».