«Que nos miren con cariño»: Mensaje de Díaz-Canel al pueblo de EE. UU. en plena tensión

La Presidencia de Cuba publicó este martes, con 12 días de retraso, una entrevista que Miguel Díaz-Canel concedió al diario español Público el Primero de Mayo, en plena marcha del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana.

El video abre con un mensaje directo del mandatario cubano para el pueblo estadounidense. Desde la Tribuna Antimperialista, Díaz-Canel reclamó una mirada de afecto hacia los cubanos y aseguró que desea una relación «de buenos vecinos» con Washington.

«Yo al pueblo norteamericano le diría primero que vengan a Cuba, que le pidan a su gobierno que los deje visitar Cuba, que conozcan al pueblo cubano, que nos miren con respeto y con cariño», dijo.

Aseguró que Cuba nunca ha sido un actor hostil hacia Estados Unidos.

«Este es un pueblo que nunca ha odiado al pueblo norteamericano. Este es un pueblo que nunca ha desarrollado ninguna agresión contra Estados Unidos. Aquí no se han quemado nunca banderas norteamericanas», añadió.

El gobernante fue explícito al referirse al tipo de vínculo que el régimen cubano desea con Washington. «Lo que merecen nuestros dos pueblos es vivir en paz y tener una relación de amor».

«Yo creo que la relación a la que aspiramos es objetivamente una relación de solidaridad entre vecinos, una relación en la que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, que siempre las vamos a tener, seamos capaces de encontrar áreas comunes de cooperación que nos permitan construir espacios de entendimiento que nos alejen de la confrontación», añadió.

La publicación de la entrevista, con 12 días de retraso, apunta a una maniobra comunicacional deliberada del régimen para proyectarse como actor dispuesto al diálogo ante la comunidad internacional, cuando las amenazas de intervención militar estadounidense alcanzan su punto más alto en décadas.

El video sale a la luz después de que el presidente Donald Trump publicara este martes un mensaje donde afirma que Cuba «pide ayuda» y anuncia que habrá conversaciones.

Díaz-Canel, en otra parte de la entrevista, se refirió a la posibilidad de sostener conversaciones con la administración Trump. Reconoció que «puede haber un diálogo».

Sin embargo, los acuerdos en esas conversaciones los condicionó, otra vez, a que se produzcan «sobre la base de la igualdad, de que no haya imposiciones, del respeto a la soberanía y la independencia del pueblo, sin condicionamiento alguno y mucho menos con cuestionamiento al sistema político cubano».

También acusó a Washington de haber incumplido acuerdos previos. «Cuba ha cumplido todos sus compromisos y Estados Unidos ha faltado a muchos de esos compromisos».

El contexto en que el régimen cubano decide publicar esta entrevista es de extrema tensión.

El mismo 1 de mayo, Trump declaró en una cena privada en West Palm Beach que Estados Unidos «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán, y amenazó con desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de la isla.

El 5 de mayo repitió la amenaza, describiendo a Cuba como «completamente devastada» y afirmando que sería «un honor liberarla».

Al día siguiente Marco Rubio anunció sanciones contra GAESA y doce funcionarios del régimen, y el 11 de mayo Axios reveló que el Pentágono actualizó sus planes operativos contra Cuba, con vuelos de vigilancia de aeronaves militares sobre la isla.

En ese mismo escenario, un portavoz del Departamento de Estado señaló que Trump «preferiría una solución diplomática» con Cuba, lo que sugiere diferencias de tono dentro del mensaje de Washington, en un momento de máxima presión.

Este martes, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó ante el Congreso que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.