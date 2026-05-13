"Por si tiran bombas": Denuncian confección de manillas con datos de niños en escuelas de Santiago de Cuba

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Padres de familia en Santiago de Cuba denunciaron que en algunas escuelas primarias se orientó a los niños confeccionar una pulsera con sus datos personales —nombre y número de carné de identidad— bajo la justificación de que serviría «por si tiran bombas para sacar a Díaz-Canel», según una información difundida este martes por el comunicador social independiente Yosmany Mayeta Labrada.

La alerta llegó a través de un mensaje enviado por una madre indignada, cuya captura fue difundida en redes sociales.

El texto original decía: «Urgente. Están mandando a los niños de primaria a hacere una pulsera con sus datos, nombre y carnet de identidad.....porque van a tirar bombas para sacar a Diaz Canel».

La frase provocó alarma, rechazo e indignación entre padres y ciudadanos, quienes la califican de manipulación política y de un acto que daña psicológicamente a los menores.

«Dime si eso no es manipulación y traumatizar a esos niños», expresó la madre denunciante, cuestionando el impacto emocional que este tipo de mensajes puede generar en niños de primaria.

Varios padres consideran inaceptable que se utilicen expresiones relacionadas con guerras, explosiones o escenarios de violencia política frente a menores que no tienen la madurez emocional para procesar ese tipo de información sin miedo.

Una especialista en psicología infantil consultada por Mayeta advirtió que «sembrar temor mediante discursos alarmistas puede dejar secuelas emocionales y generar inseguridad en los menores», especialmente en un contexto social ya marcado por tensiones y carencias.

Clau Bebesita Kindelan, en los comentarios, dijo: «Y es cierto, mañana hay reunión de padres para hablar de esto mismo. Sin palabras, y mi hijo preocupado que si vamos a morir, Dios mío pon tu mano de verdad en este país».

«Ya esto se pasa de manipulación yo lo llamaría terrorismo», recalcó Meraida Martín.

La cubana Yisel Fleitas recordó: «Tengo 41 años y recuerdo como nos preparaban para meternos en los túneles que hicieron por los años 90 porque los yankis nos querían atacar, fíjate si esa historia tiene años».

La denuncia se enmarca en un patrón documentado de adoctrinamiento político en las aulas cubanas. En marzo de 2026, se reportó que niños cubanos escenificaban juicios contra Estados Unidos en escuelas de La Habana, y en abril pasado se denunció que sacaron a niños de las escuelas para la marcha del 1ro de mayo.

En septiembre de 2025, también se documentó que libros de matemáticas de primer grado incluían imágenes de Fidel Castro en ejercicios básicos, evidenciando la penetración de la propaganda ideológica desde las edades más tempranas.

El propio Mayeta Labrada denunció el pasado viernes que recibió amenazas directas por WhatsApp desde un número cubano en represalia por su cobertura periodística, lo que ilustra el clima de presión en que opera la prensa independiente en la isla.

Como señaló Mayeta al cerrar su publicación: «Porque una cosa es preparar. Y otra muy distinta es asustar a los infantes».