"Los cubanos y venezolanos saben cómo termina": María Elvira Salazar alerta sobre avance del socialismo en EE.UU.

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La congresista republicana María Elvira Salazar respaldó este miércoles las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y alertó sobre el avance del socialismo en Estados Unidos, apelando a la experiencia de los exiliados cubanos y venezolanos como testigos directos de las consecuencias de esa ideología.

«Durante años, he advertido que el socialismo no es solo una amenaza en el extranjero. Está creciendo aquí en casa, abiertamente y con agresividad», escribió Salazar en su cuenta de X.

El detonante fue una entrevista de Johnson en el programa Fox & Friends, donde el Speaker utilizó la expresión «mini Mamdanis» para describir el surgimiento de candidatos abiertamente socialistas en todo el país, en referencia a Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York desde el 2 de enero de 2026.

«Hay mini Mamdanis apareciendo por todo el país. Están abiertamente a favor de la ideología socialista y marxista. Esto es algo que nunca antes habíamos visto en la historia estadounidense», declaró Johnson en la entrevista.

El Speaker fue más lejos al advertir que el fenómeno «se trata de alejarse de una república constitucional hacia una ideología utópica comunista», y señaló que «la extrema izquierda tiene toda la energía, la emoción y el dinero» dentro del Partido Demócrata.

Salazar, hija de exiliados cubanos nacida en La Pequeña Habana de Miami, conectó directamente esas advertencias con la experiencia de su comunidad.

«Los floridanos del sur saben exactamente a dónde lleva la ideología marxista porque muchos en nuestra comunidad escaparon de Cuba y Venezuela después de ver cómo destruía la libertad, las oportunidades y naciones enteras», escribió la congresista.

Salazar representa el Distrito 27 de Florida, una zona con alta concentración de exiliados cubanos y venezolanos, y lleva años advirtiendo sobre el peligro del socialismo en suelo estadounidense.

En 2020 ya había declarado: «No podemos permitir que EE.UU. sea destruido como Chávez destruyó a Venezuela y Fidel Castro a Cuba».

El nombre de Mamdani se convirtió en el símbolo central del debate. El socialista democrático de 34 años ganó la alcaldía de Nueva York en noviembre de 2025 con el 50.8% de los votos y juró el cargo el 2 de enero de 2026 con una agenda que incluye autobuses gratuitos, cuidado infantil universal y congelación de alquileres.

Tras su victoria, la organización Socialistas Democráticos de América declaró: «En la ciudad de Nueva York, el socialismo ha ganado».

Trump lo calificó de «comunista» y «marxista», y amenazó con recortar unos 7,400 millones de dólares en fondos federales a Nueva York, aunque posteriormente se reunió con él en la Casa Blanca.

Para Salazar, el mensaje es claro: «América se fundó en la libertad, la empresa libre y el gobierno constitucional, no en fantasías socialistas que siempre terminan en miedo, control y autoritarismo. No podemos normalizar esta ideología peligrosa en Estados Unidos».