Economista cuestiona millonarias inversiones turísticas mientras Cuba pasa hambre

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El economista cubano Pedro Monreal publicó este martes un hilo de tres tuits en el que califica de «irracional» la política de inversión turística del régimen cubano, respaldándose en datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) que revelan una paradoja devastadora: mientras el peso relativo de la inversión turística creció un 51,4% entre 2014 y 2024, el número de visitantes internacionales cayó a apenas el 73,1% del nivel de ese año base.

Monreal presentó dos gráficos elaborados con datos oficiales que ilustran lo que denomina una «asincronía» estructural entre inversión y resultados.

El índice de inversión turística alcanzó su pico en 2020 —precisamente el año del colapso pandémico— con un valor de 192,7 sobre base 100, mientras los visitantes se desplomaban al 36% del nivel de 2014 y tocaban fondo en 2021 con un índice de apenas 11,8.

«La alta prioridad oficial de la inversión turística en Cuba en un prolongado contexto de reducción de visitantes internacionales es irracional desde una perspectiva económica: ignora señales de mercado, bajo retorno de inversión, y costo de oportunidad extremo», escribió el economista.

El segundo gráfico revela la otra cara del problema: la inversión agropecuaria se redujo a un tercio de su nivel de 2014, cayendo a un índice de apenas 33,3 en 2024, mientras la inversión turística se mantenía en 151,4.

Monreal fue contundente: «Uno de los peores efectos de la excesiva inversión turística en Cuba ha sido la coexistencia del superávit hotelero con el déficit de alimentos de base nacional. El ninguneo de la inversión agropecuaria es la decisión continuada más desatinada de política económica reciente».

Los datos de la ONEI confirman la magnitud del desequilibrio. En 2024, Cuba destinó 36.843,8 millones de pesos cubanos —equivalentes a unos 1.535 millones de dólares— a actividades turísticas, el 37,4% de toda la inversión estatal.

La inversión en agricultura fue de apenas 2.645,5 millones de pesos y la de salud pública de 1.977,4 millones, lo que significa que la inversión turística superó 14 veces a la agropecuaria y 11 veces a la combinada de educación y salud.

Este patrón se produce mientras el turismo cubano se hunde sin freno. Cuba recibió solo 298.057 visitantes en el primer trimestre de 2026, apenas el 52% del nivel del mismo período de 2025, con una tasa de ocupación hotelera del 21,5%. Once aerolíneas han suspendido vuelos a la isla, entre ellas Air Canada, Iberia, Air France y Turkish Airlines.

La crisis alimentaria que Monreal vincula a la negligencia inversora en agricultura es igualmente grave: la producción de carne de cerdo cayó un 93,2% en 2023 respecto a 2022, el arroz cubre menos del 11% de la demanda nacional y el 97% de la población carece de acceso adecuado a alimentos según encuestas independientes de 2026. El propio Díaz-Canel admitió en junio de 2025: «No hemos hecho las inversiones necesarias en la agricultura».

Apenas cuatro días antes de los tuits de Monreal, el primer ministro Manuel Marrero prometía en la FITCuba 2026 que Cuba tendría «un próximo invierno muy fuerte» en turismo y se declaraba «optimista» ante las más de 240 sanciones impuestas por la administración Trump desde enero de 2026.

Monreal cerró su análisis con tres posibles explicaciones para lo que llamó «la pifia»: «incompetencia técnica, estulticia burocrática, o captura de rentas por determinados actores».