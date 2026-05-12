"Mis hijos que se vayan": El doloroso deseo de muchos padres cubanos ante la crisis

Vídeos relacionados:

Una madre habanera resumió en pocas palabras el drama que viven hoy miles de familias cubanas. Cuando le preguntaron si veía alguna salida a la crisis, respondió que no. Solo pidió que sus hijos pudieran irse del país para tener tranquilidad.

El testimonio forma parte del reportaje «Cuba, la isla que se apaga», transmitido este lunes por el noticiero argentino Telenoche (Canal 13). En el trabajo, la periodista Carolina Amoroso retrató la realidad actual de La Habana tras entrar a Cuba de forma encubierta con una visa de turista para evadir las restricciones impuestas por el régimen a la prensa extranjera.

«Yo no veo ninguna. Mis hijos, si pueden salir adelante, que Dios lo permita... porque aunque se vayan, aunque los tengas lejos, no importa, pero sé que estoy tranquila», declaró la mujer ante las cámaras.

La frase resume el sentimiento de muchos padres cubanos que ya no sueñan con un futuro mejor dentro de la isla, sino con la posibilidad de que sus hijos puedan escapar de ella.

El reportaje, grabado con recursos limitados por el camarógrafo Juan Pablo Chávez, muestra una Cuba hundida en una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas. Los testimonios recogidos en distintos barrios de La Habana describen apagones a cualquier hora del día, un transporte público prácticamente inexistente y una escasez extrema de alimentos y medicamentos.

«Como los payasos, nos estamos riendo, pero por dentro estamos demasiado tristes. Demasiado sin vida», confesó otro vecino entrevistado.

Una familia contó que solo come una vez al día, por la noche, “lo que aparezca”: un huevo o un poco de picadillo, porque el pollo resulta inalcanzable. Según uno de los testimonios, un paquete de pollo cuesta casi el equivalente a un salario mensual completo. La libreta de abastecimiento apenas garantiza un pan diario por persona.

Un exparamédico relató que abandonó su trabajo en ambulancias porque “eran más los fallecidos que sacaba que los trabajos”. Otro vecino mostró lo que fue su casa de infancia, hoy destruida por las filtraciones y la falta de mantenimiento. Según uno de los entrevistados, el 80 % de los habaneros quiere emigrar.

La falta de combustible también ha paralizado parcialmente la recogida de basura, provocando grandes acumulaciones de desechos en calles y esquinas de la capital.

«Ahora es imposible vivir en Cuba. Mira las calles cómo están. Todo se está cayendo, todo se está derrumbando. No recogen la basura, no hay medicamentos en los hospitales», denunció otro habanero.

El panorama que muestra el reportaje coincide con cifras alarmantes. La encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025», elaborada por Food Monitor Program y publicada el pasado 4 de mayo con 2,513 respuestas recogidas en las 16 provincias del país, reveló que el 33,9 % de los hogares cubanos tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre, nueve puntos más que en 2024. Además, el 79,4 % de los encuestados aseguró destinar más del 80 % de sus ingresos únicamente a la alimentación.

La crisis energética agrava aún más la situación. El pasado lunes 11 de mayo, el déficit de generación eléctrica alcanzó los 1,955 MW, con una disponibilidad de apenas 1,245 MW frente a una demanda nacional de 3,200 MW. Al cierre de esta edición, un poblado de Matanzas llevaba siete días consecutivos sin electricidad.

En medio de este escenario, el gobierno cubano anunció la liberalización de los precios del combustible a partir del 15 de mayo, eliminando los precios fijos, mientras la gasolina prácticamente ha desaparecido de las estaciones estatales.

Desde 2021, más de un millón de cubanos han abandonado el país, reduciendo la población efectiva de la isla de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones de habitantes.

«Cuba se está apagando y ya no hay relato que la engañe. Esta es la historia de un país que se derrumba. Pero también es la historia de un pueblo en busca de la esperanza y la dignidad perdidas», concluye la narración del reportaje de Telenoche.