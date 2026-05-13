Detienen en Santiago de Cuba a individuos que cobraban hasta 50% de interés por dinero en efectivo

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Oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvieron a varios individuos que operaban un esquema ilegal de cambio de efectivo por transferencias electrónicas en los cajeros automáticos de la terminal de trenes de Santiago de Cuba, cobrando intereses de entre 35% y hasta 50%.

En el momento de la detención, les fueron ocupados una suma de efectivo y varias tarjetas magnéticas que empleaban para operar la actividad, según informó el perfil oficialista «Héroes del Moncada» en Facebook.

«Creyendo que pasarían la vida lucrando a costa de la necesidad y el sacrificio ajeno, oficiales de la PNR sorprendieron a unos individuos en los cajeros automáticos ubicados en la terminal de trenes de Santiago de Cuba que, con un interés de un 35% y hasta un 50% a su favor, daban dinero en efectivo a cambio de dinero en transferencia», señaló la publicación que obviamente presentó el actuar de los oficiales como «un logro relevante».

El esquema consiste en entregar pesos cubanos en físico a cambio de transferencias electrónicas, aprovechando la escasez crónica de efectivo que padece la isla como consecuencia directa de la política de bancarización forzada impuesta por el régimen desde agosto de 2023.

Esta política obliga el uso de pagos digitales pero no resuelve la falta estructural de efectivo, lo que ha generado un mercado informal donde intermediarios cobran comisiones cada vez más elevadas.

No es la primera vez que Santiago de Cuba es escenario de este tipo de operativos.

En septiembre de 2025, la PNR arrestó a dos hombres identificados como Leodan y Yunior por el mismo esquema en el cajero del edificio conocido como «18 plantas de Garzón», cobrando entonces un 15% de interés, con más de 250,000 pesos incautados.

El salto de 15% a hasta 50% en menos de un año refleja el agravamiento de la escasez de efectivo en Cuba, que hace más rentable —y más costoso para los usuarios— el mercado informal.

La prensa oficial ha reconocido que la bancarización no funciona bien, mientras negocios privados rechazan las transferencias porque necesitan efectivo para operar, especialmente durante los frecuentes apagones.

La frase «la transferencia es la ruina del negocio» resume la postura de muchos emprendedores privados ante los pagos digitales en Cuba.

El contexto financiero es devastador: el peso cubano alcanzó los 500 CUP por dólar en el mercado informal en febrero de este año, y el salario estatal promedio de 7,000 CUP equivale a apenas 14 dólares.

Los cajeros automáticos permanecen frecuentemente vacíos, los bancos imponen límites de extracción de hasta 120,000 CUP mensuales, y en noviembre de 2025 una multitud frente a un banco en Marianao evidenció el colapso del sistema financiero estatal, con cubanos durmiendo en la calle para intentar retirar efectivo.

Las autoridades cubanas enmarcan estas detenciones como parte de la lucha contra el delito, mientras el fenómeno es en realidad un síntoma directo del colapso económico provocado por 67 años de dictadura comunista.

«Conductas como estas deben ser oportunamente denunciadas y repudiadas por la población», concluyó «Héroes del Moncada», sin mencionar que la necesidad que alimenta ese mercado informal la creó el propio régimen.