Secretaria de la FMC: EE.UU. quiere aterrorizar al mundo entero con sanciones a Cuba

Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, acusó a Estados Unidos de querer «aterrorizar al mundo entero» mediante las sanciones impuestas al régimen cubano, en declaraciones difundidas en redes sociales por la Dirección General de Salud Sancti Spíritus.

Las palabras de Amarelle se producen tras una escalada sin precedentes de medidas de presión de la administración Trump contra la dictadura cubana, que incluye sanciones secundarias capaces de afectar a empresas y bancos de terceros países que hagan negocios con la isla.

El detonante inmediato fue la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo, titulada «Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».

Esa orden amplía la OE 14380 del 29 de enero de 2026, que declaró una «emergencia nacional» por las acciones del régimen y calificó a Cuba de «amenaza inusual y extraordinaria» para EE.UU.

La OE 14404 congela activos de funcionarios y entidades cubanas en territorio estadounidense, sanciona los sectores de energía, defensa, metales y minería, y servicios financieros, y extiende las medidas a familiares adultos de los designados.

El componente más disruptivo son las sanciones secundarias: cualquier institución financiera extranjera que facilite transacciones con los sancionados pierde el acceso a cuentas corresponsales en Wall Street, lo que en la práctica obliga a bancos y empresas de todo el mundo a elegir entre Cuba y el sistema financiero estadounidense.

El 7 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció designaciones específicas que incluyeron al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) —el conglomerado militar que controla entre el 40% y 70% de la economía cubana—, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera, y la empresa minera Moa Nickel S.A.

Las empresas extranjeras tienen plazo hasta el 5 de junio para cerrar operaciones con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias.

El argumento de Amarelle sobre «aterrorizar al mundo» apunta precisamente a ese mecanismo: al penalizar a cualquier actor global que opere con entidades cubanas sancionadas, Washington estaría usando su dominio financiero para coaccionar a terceros, no solo a Cuba.

Esta narrativa es coherente con la retórica oficial del régimen. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las medidas como un «bloqueo al cuadrado» con sanciones secundarias inéditas. Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel habló de «brutal bloqueo genocida» y acusó a Trump de «pobreza moral». El MINREX acusó a EE.UU. de querer «provocar un estallido en Cuba» con las sanciones.

La propia Amarelle había calificado previamente las sanciones como un «crimen sostenido contra los derechos humanos de las cubanas» y «no una política, sino una agresión sistemática a nuestros derechos», según declaraciones recogidas por la agencia Xinhua el 8 de abril.

La FMC ya había organizado el 7 de abril manifestaciones nacionales bajo el lema «Todas contra el bloqueo», con cientos de mujeres concentradas en el Parque Mariana Grajales de La Habana y en municipios de todo el país.

Desde enero de 2026, EE.UU. ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano, lo que el gobierno de la isla califica como la 243ª acción de Trump contra Cuba. En ese contexto, Amarelle resumió la posición oficial con una frase que repite desde hace meses: «Los presidentes cambian, pero el bloqueo sigue».