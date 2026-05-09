Artista cubanoamericana Coco Fusco da detalles de amenaza de muerte a Luis Manuel Otero en prisión

La artista cubanoamericana Coco Fusco reveló en una entrevista los detalles de una amenaza de muerte proferida por un agente de la Seguridad del Estado cubana contra el preso político Luis Manuel Otero Alcántara durante una inspección en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa.

Según Fusco, el pasado 28 de marzo un agente del Departamento 21 de la Seguridad del Estado tuvo un intercambio agresivo con Otero y con el jefe de la cárcel, y en un momento dado le dijo explícitamente que si llegaba una invasión de Estados Unidos «a él lo iban a matar».

«Él se molestó mucho con el comentario. Obviamente yo también me molestaría mucho», declaró Fusco, quien sin embargo expresó sus dudas sobre la intención real del régimen de ejecutar esa amenaza.

«Yo sinceramente dudo que el Estado cubano lo vaya a matar ahora porque eso se convertiría en un problema todavía más grave, como lo que pasó con [Orlando] Zapata Tamayo y otros que han muerto en la cárcel», afirmó la artista, invocando el caso del preso político que murió en 2010 tras 86 días de huelga de hambre, cuya muerte generó una crisis política internacional para el régimen.

La amenaza desencadenó una respuesta inmediata de Otero: el artista inició un ayuno parcial que escaló a huelga de hambre total el 30 de marzo y se prolongó durante ocho días, hasta el 6 de abril de 2026.

Esta amenaza a Otero Alcántara se produce a falta de dos meses para que su condena de cinco años acabe el 9 de julio de 2026.

El Tribunal Supremo Popular rechazó en abril el recurso de habeas corpus presentado por Cubalex, que solicitaba su liberación anticipada, ratificando que deberá cumplir la condena completa.

Fusco reconoció la incertidumbre total sobre el futuro del artista tras su eventual puesta en libertad. «Ojalá que el gobierno cubano permita que él salga del país, pero eso no está claro todavía. Ojalá que Estados Unidos permita que él entre al país, pero en este momento los cubanos no tienen derecho de entrada. Ojalá que otros países le ofrezcan ayuda, pero nada está claro en este momento».

Fusco también aprovechó la entrevista para criticar el enfoque de parte de la prensa internacional, que a su juicio tiende a atribuir el desastre económico y social de Cuba exclusivamente a las políticas de Trump y el embargo.

«Aunque es verdad que las restricciones impuestas últimamente han empeorado la situación, no se puede reducir el problema económico de Cuba al embargo o a lo que hace el presidente Trump», señaló.

Para la artista, la responsabilidad principal recae en el propio régimen: «Ese desastre fue creado por el mismo Estado cubano, por las decisiones que ha tomado, por la disfuncionalidad del sistema económico, por la falta de inversión en el sector público durante décadas. Tratar de explicar todo esto a través de lo que ha hecho Trump, para mí, distorsiona la realidad».

Fusco organiza actualmente la exposición «Estados de confinamiento. El arte relacional de Luis Manuel Otero Alcántara», que se inaugura el 28 de mayo de 2026 en la Galería Metropolitana, en Ciudad de México, como parte de su trabajo por visibilizar internacionalmente la obra del artista encarcelado.