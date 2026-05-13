La triste confesión de esta cubana en España que toca a muchos: «Mi cuerpo está aquí, pero mi vida sigue en Cuba»

Una cubana identificada como Linet publicó ayer en TikTok un testimonio sobre el desarraigo que experimenta tras tres años y varios meses viviendo en España, describiendo con crudeza una sensación que resuena entre miles de emigrantes cubanos: tenerlo todo materialmente y sentir que falta todo.

«Soy cubana viviendo en España y hoy quiero compartirle un sentimiento que yo tengo. Yo llevo aquí en España tres años y unos meses y yo todavía no me siento bien. Yo siento como que mi cuerpo está aquí pero mi vida está en Cuba», dijo Linet en el video.

La joven fue directa al explicar que su presencia en España no fue una elección libre: «Yo estoy aquí porque tengo que estar. Si no era en España iba a ser en China, en Hong Kong, en Jamaica, iba a ser en alguna parte, pero yo no me siento bien».

Lo que más llama la atención de su relato es la paradoja que describe: «Aunque tú pagues la renta y la casa sea tuya, tú te sientes ajena. Es un sentimiento tan extraño que tú sientes que lo tienes todo y te falta todo».

Linet cerró su mensaje con una reflexión que apunta directamente a la ilusión con la que los cubanos parten de la isla: «El cubano cuando sale de Cuba sale con una ilusión y con una cosa, pero cuando se enfrenta a estos países es otra».

El testimonio de Linet no es un caso aislado. La actriz cubana Odelmys Torres se quebró públicamente el 29 de abril al hablar de la dureza de emigrar y la distancia de su padre. Ese mismo mes, la cubana Patry B relató haber perdido a su esposo, padre, casa y mascota en cuatro años en España: «He pasado de tenerlo todo a no tener nada... han sido cuatro años bien duros».

Otra emigrante, identificada como Iris, describió el «limbo» identitario que vive cada cubano que emigra: «Ese lugar que fue tu vida ya no perteneces a ese lugar, y de consecuencia tampoco perteneces al país donde emigraste».

Este malestar tiene un nombre en psicología: duelo migratorio. La psicóloga cubana Hedels González desarrolló el proyecto «Emigrar Hacia Dentro», con talleres grupales gratuitos para cubanos en España, señalando que «no estamos educados en la ayuda cuando no nace desde el trastorno».

El fenómeno ocurre en un contexto de éxodo masivo sin precedentes. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, aproximadamente 287,490 cubanos están empadronados en el país, y más de 35,200 llegaron solo en 2025. Entre 2021 y 2024, cerca de 1,79 millones de cubanos abandonaron la isla, lo que representa alrededor del 20% de la población en el último lustro.

La separación familiar aparece como el factor emocional más determinante en estos testimonios. El propio video de Linet lo sugiere cuando rechaza que su malestar se explique únicamente por tener a su hija lejos: la herida, dice, es más profunda.

Una cubana emigrada en España lo resumió el 20 de noviembre de 2025 con una frase que sintetiza el drama de una generación entera: «Ser cubana es la cruz que más amo y la que más me pesa, porque uno no se va de Cuba, a uno lo arrancan».