Régimen cubano evalúa incorporar actores privados para generar electricidad ante crisis energética

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, reveló este miércoles en conferencia de prensa que el régimen está evaluando permitir que actores privados participen directamente en la generación de electricidad para el Sistema Electroenergético Nacional, una medida sin precedentes en la política energética de la isla.

La declaración se produjo en el marco de una actualización sobre la crisis eléctrica que el propio ministro calificó de «tan aguda, crítica, en la que estamos viviendo», con un déficit de generación que superó los 2,000 MW.

«Estamos discutiendo inclusive ya no solo con el tema de los combustibles, sino también con el tema eléctrico, hasta la participación de la forma de gestión no estatal de formas privadas que participen en nuestro sistema eléctrico nacional», afirmó De la O Levy.

El ministro fue más específico al describir uno de los escenarios en discusión: «Se discutió que un emplazamiento de grupo electrógeno que se ponga a generar para el pueblo, que está disponible pero necesita combustible. Bueno, existe esa posibilidad también».

La apertura, aunque todavía en fase de discusión, representa un giro notable para un sistema históricamente monopolizado por el Estado.

Como parte de los incentivos ya aprobados, el régimen unificó el precio de compra de electricidad entregada a la red: de un esquema asimétrico de tres pesos para estatales y seis pesos para privados, pasó a 90 pesos por kilowatt-hora para todos los actores sin distinción.

La causa inmediata de la crisis, según el propio ministro, es la falta de combustible: desde diciembre de 2025 y hasta semanas antes de la conferencia, Cuba no recibió ningún barco con combustible, salvo un donativo de Rusia de 100,000 toneladas de crudo que ya se agotó a inicios de mayo.

«Eso ocurrió casi cuatro meses después de que no entra un barco de combustible a Cuba», subrayó De la O Levy.

A la escasez de combustible se suma la salida de servicio de la termoeléctrica de Felton, en Holguín, por salideros en la caldera y un rodamiento partido en uno de sus calentadores de aire regenerativo.

El ministro advirtió que de no haberse actuado, «se iba a dañar completa la unidad».

El sistema opera hoy sin reservas de combustible en plena entrada del verano, cuando la demanda eléctrica es mayor.

Como salida estructural, De la O Levy insistió en la transición energética como «el camino a nuestra soberanía energética», con la meta de cerrar 2026 con un 15% de participación de energías renovables en la matriz eléctrica, frente al 3% de hace un año.

El régimen trabaja además en 200 MW de acumulación de energía distribuidos en cuatro emplazamientos, y avanza en la conclusión del parque eólico Herradura 1, en Las Tunas, cuyo equipamiento está completo.

Una ley de transición energética está siendo elaborada para ser llevada a la Asamblea Nacional en 2026, y el día previo a la conferencia el ministro y un grupo de expertos discutieron con el presidente Miguel Díaz-Canel 18 proyectos concretos de transición energética, cada uno con un líder asignado.

El plan de largo plazo del régimen prevé llegar al 24% de renovables en 2030, al 40% en 2035 y al 100% en 2050, metas que contrastan con un sistema que hoy opera al límite y deja a millones de cubanos sin electricidad durante horas cada día.