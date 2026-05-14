El niño no se lo esperaba, pero su mamá lo sorprendió en Cuba: el bello reencuentro que emocionó a todos

Una madre cubana llegó a la isla disfrazada de oso para sorprender a su hijo y el momento del reencuentro, captado en video, derritió las redes sociales.

Leidi Combos Holguín, conocida en TikTok como @leidiscombos, publicó ayer la segunda parte del emotivo reencuentro con su hijo en Cuba, en el que aparece disfrazada de oso y, al quitarse la parte superior del disfraz, el niño la reconoce al instante.

La reacción del pequeño no se hizo esperar: ambos se fundieron en un abrazo y se llenaron de besos en un instante cargado de emoción que quedó grabado para siempre.

Antes de la revelación, alguien le dice al niño: «tu mamá dijo que tú eres un niño muy inteligente y que le habías dicho que tú sabías que mis amiguitos los ositos eran personas de verdad», preparando el terreno para el momento en que la madre se descubre.

El video, etiquetado con los hashtags #Cuba, #reencuentro y #sorpresa, es la continuación de una primera entrega que ya había emocionado a los seguidores de la cuenta.

No es la primera vez que Leidi recurre a este ingenioso método: en noviembre de 2025 ya había sorprendido a su abuela en Cuba disfrazada de oso rosa, en un video que también se viralizó con el mensaje «el amor de una nieta hacia su abuela la hace viajar hasta Cuba».

Esta tendencia de llegar a Cuba disfrazado de animales gigantes para sorprender a familiares se ha consolidado en TikTok desde mediados de 2025, impulsada por el masivo éxodo cubano de los últimos años.

En septiembre de 2025, una madre disfrazada de oso azul sorprendió a su hijo en su cumpleaños en Cuba, en un video que los usuarios de TikTok calificaron como «una de las sorpresas más lindas que se han visto en la plataforma».

En octubre de ese mismo año, un cubano regresó disfrazado de conejo gigante para el cumpleaños de su madre, y en noviembre, otro niño cubano respondió «verla a ella» cuando le preguntaron qué deseaba en su fiesta, instantes antes de que su madre se quitara el disfraz.

El patrón narrativo es siempre el mismo: el familiar emigrado llega disfrazado, interactúa brevemente sin revelar su identidad, y el instante en que se descubre desencadena una reacción emocional que sacude a quienes lo presencian y a quienes lo ven desde lejos.

Detrás de cada uno de estos videos hay una realidad dolorosa: más de 1.4 millones de cubanos emigraron entre 2020 y 2024, dejando familias separadas en prácticamente cada hogar de la isla, y los reencuentros filmados se han convertido en una forma de catarsis colectiva para toda una comunidad dispersa por el mundo.

Abril y mayo de 2026 se han consolidado como los meses con mayor número de publicaciones de este tipo en TikTok, una señal de que la separación familiar sigue siendo una de las heridas más profundas que la crisis cubana deja en quienes se ven obligados a partir.