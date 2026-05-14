Empresa Eléctrica de Granma habilita punto para cargar celulares ante crisis energética

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La Empresa Eléctrica de Granma habilitó un punto de carga de celulares y dispositivos esenciales en su Centro Integral de Atención al Cliente, ubicado en la calle Amado Estévez entre 5 y 5A, en Bayamo, entre el Banco BANDEC y el Tribunal Provincial, como respuesta improvisada y paliativa a la grave crisis energética que azota la región oriental.
La medida se produce en el peor momento energético que ha vivido Cuba en años recientes.
Este jueves, el déficit del Sistema Electroenergético Nacional alcanzó un nuevo récord de 2,174 MW durante el horario pico nocturno, con una capacidad disponible de apenas 976 MW frente a una demanda de 3,150 MW, dejando sin electricidad a aproximadamente el 70% del territorio nacional.
Granma es una de las provincias más golpeadas. Los apagones han llegado a durar hasta 24 horas diarias en mayo de 2026, y este mismo jueves toda la provincia quedó sin fluido eléctrico tras una bajada de frecuencia en la línea Contramaestre-Bayamo.
El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente la falta total de combustible para la generación eléctrica: «No tenemos nada de fuel, de diesel, solo gas acompañante», calificando la situación como «aguda, crítica» y «extremadamente tensa».
La escasez de combustible es la causa estructural de fondo. Cuba solo recibió un barco de petróleo entre diciembre de 2025 y abril de 2026, cuando necesita ocho mensuales. Venezuela interrumpió sus envíos desde noviembre de 2025 y México suspendió prácticamente los suyos en enero de 2026.
Un donativo ruso de 100,000 toneladas de crudo permitió una mejoría temporal en abril, pero se agotó a inicios de mayo.
A los apagones se suma el vandalismo sobre la infraestructura eléctrica.
En abril, el robo de aceite dieléctrico en la comunidad de Julia, en Bayamo, dejó sin electricidad a cerca de 20,000 personas durante cuatro días, lo que obligó a la empresa a desplegar operarios en sus 61 subestaciones aisladas para vigilancia permanente.
El punto de carga habilitado este jueves se inscribe en una lógica de respuestas simbólicas ante una crisis sin solución a corto plazo.
Según el comunicado oficial, el espacio «está disponible para ayudar a mantener operativos sus dispositivos esenciales» y la empresa pidió a la población acudir «de forma ordenada».
No es la primera vez que las autoridades cubanas recurren a este tipo de medidas. En octubre de 2025, el primer secretario del Partido Comunista en Holguín, Joel Queipo Ruiz, instó a los ciudadanos a compartir plantas eléctricas para cargar celulares entre vecinos: «El que tenga una planta, aprovechar para cargar celulares, para dar energía, población a población».
Cuba acumula al menos siete colapsos totales del sistema eléctrico en 18 meses, incluido un apagón nacional de 29 horas y 29 minutos el 16 de marzo de 2026.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba y Respuesta de la Empresa Eléctrica de Granma
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Empresa Eléctrica de Granma ha habilitado un punto para cargar celulares?
La Empresa Eléctrica de Granma ha habilitado un punto para cargar celulares como respuesta paliativa a la grave crisis energética que afecta a la provincia. Los apagones prolongados han dejado sin electricidad a muchas áreas, dificultando la carga de dispositivos esenciales como celulares.
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¿Cuál es la causa principal de la crisis energética en Cuba?
La causa principal de la crisis energética en Cuba es la escasez de combustible, agravada por la interrupción de envíos de petróleo desde países como Venezuela y México, y la insuficiencia de donativos temporales como el de Rusia. Cuba depende casi por completo de importaciones para su consumo energético, lo que ha llevado a un déficit crítico en la generación eléctrica.
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¿Qué impacto tienen los robos sobre la infraestructura eléctrica en Granma?
Los robos de componentes eléctricos, como el aceite dieléctrico de transformadores, han agravado la situación energética en Granma. Estos actos vandálicos han dejado sin electricidad a miles de personas y han obligado a la empresa a implementar medidas de vigilancia y reparación costosas y complejas.
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¿Cuál es la situación actual del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba?
El Sistema Electroenergético Nacional en Cuba se encuentra en una situación crítica, con un déficit récord de 2,174 MW frente a una demanda de 3,150 MW. Esta situación ha resultado en que aproximadamente el 70% del territorio nacional quede sin electricidad, afectando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.