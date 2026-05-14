El Kremlin anuncia visita de Putin a China en plena cumbre de Trump con Xi Jinping

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El Kremlin anunció este jueves que el presidente ruso Vladímir Putin viajará «en breve» a China, precisamente mientras el presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en Pekín para una visita de Estado de tres días.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó en su rueda de prensa telefónica diaria que los preparativos de la visita han concluido: «Se puede decir que ya ha concluido la preparación de la visita, estamos dando las últimas pinceladas. Tendrá lugar en breve».

El anuncio convierte a Pekín en el epicentro diplomático global, con las dos grandes potencias rivales de Washington visitando China en cuestión de días.

La visita de Trump a China, que se extiende del 13 al 15 de mayo, es la primera de un presidente estadounidense en ejercicio desde 2017 y tiene como eje central la negociación comercial tras meses de guerra arancelaria.

Washington había impuesto aranceles del 145% a productos chinos, y Pekín respondió con medidas equivalentes, tensando al máximo la relación bilateral antes de esta cumbre.

Este jueves, Trump y Xi Jinping celebraron una reunión bilateral en el Gran Salón del Pueblo, seguida de un banquete de Estado y una visita al Templo del Cielo.

Trump calificó el encuentro como «probablemente la mayor cumbre de la historia» y aseguró que la relación entre ambos países «va a ser mejor que nunca».

Xi Jinping, por su parte, pidió a Washington «ser socios y no rivales», afirmando que «los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias».

La visita de Putin tiene antecedentes claros: el 4 de febrero de 2026, Xi Jinping invitó formalmente al mandatario ruso durante una videoconferencia celebrada en el marco del 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación.

El canciller ruso Serguéi Lavrov viajó a Pekín el 15 de abril para preparar el terreno y fue recibido por el propio Xi, señal del alto nivel de la relación bilateral.

El 9 de mayo, Putin adelantó que durante su visita a China ambos países darán «un paso serio y muy sustancial» en cooperación de petróleo y gas, lo que apunta a acuerdos energéticos de gran calado como eje de la agenda.

La secuencia —Trump primero, Putin después— es históricamente inédita: es la primera vez que líderes de EE.UU. y Rusia realizan visitas bilaterales sucesivas al mismo país en el mismo mes fuera de un marco multilateral.

La coincidencia temporal sitúa a Xi Jinping como el árbitro diplomático central del momento geopolítico global, recibiendo en días consecutivos a los dos líderes con mayor peso en el orden internacional.

Algunos analistas especulan con un posible encuentro trilateral Trump-Putin-Xi el 3 de septiembre de 2026, coincidiendo con el desfile chino por el 81.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque ningún gobierno ha confirmado esa posibilidad.